IAS、YouTubeオーディオ広告キャンペーンにブランドセーフティ＆適合性計測を拡大

Integral Ad Science Japan 株式会社

2026年6月12日 - グローバルなメディア計測と最適化のプラットフォームを提供するIntegral Ad Science（本社：米国ニューヨーク、日本オフィス：東京都千代田区、カントリーマネージャー：竹井 伸仁、以下 IAS）は本日、AI駆動の「Total Media Quality（TMQ）」ブランドセーフティ＆適合性計測を、YouTubeオーディオ広告キャンペーンに拡大することを発表しました。この拡大により、広告主はオーディオ広告投資に対する独立した第三者による透明性を得ることができ、YouTubeのさまざまなフォーマットで展開する広告が、自社が求める安全性および適合性の基準を満たすコンテンツに掲載されているかを検証できるようになります。

今回の拡大は、広告主が予算を投入するあらゆる場所に透明性をもたらすというIASの継続的なコミットメントを示すものです。メディア品質を成長の原動力に変える、信頼性の高い高度なソリューションを提供することで、無駄を削減してブランド価値を保護し、投資対効果を最大化します。

IASのCEOであるリサ・アッツシュナイダーは、次のように述べています。

「デジタルオーディオへのエンゲージメントは急増しており、Emarketerのデータ*によると、2026年には米国の成人がさまざまなプラットフォームでオーディオフォーマットに費やす時間は、1日平均1時間26分に達する見込みです。より多くのブランドが、広告予算をオーディオにシフトする中、IASに期待されているコンテンツレベルでの透明性を本フォーマットにおいても実現することは不可欠です。今回、当社のTMQをYouTubeオーディオ広告キャンペーンに拡大し、広告主が自信を持ってキャンペーンを拡大するために必要な、信頼できる第三者による計測を提供できることを嬉しく思います。」

YouTubeオーディオ広告は、「ながら視聴」の環境でオーディエンスとつながりたい広告主にとって、非常に効果的なツールであることが証明されています。Googleのデータによると、YouTubeはさまざまなフォーマットを通じて月間10億人以上(https://blog.google/feed/youtube-podcast-listeners/)のポッドキャストのアクティブユーザーを抱えており、米国で最も人気のあるポッドキャストプラットフォームとなっています。

YouTubeオーディオ広告キャンペーン向け「Total Media Quality」は、広告主に以下のメリットを提供します。

- 統合された透明性の高いデータ：ショート、長尺動画、そして今回のオーディオを含む、YouTubeエコシステム全体におけるブランドセーフティ＆適合性を、高度なAIによる計測と単一の指標で確認できます。- 詳細で実用的なインサイト：広告が実際にどこに掲載されているかを明らかにする、業界標準に準拠した統合レポートにより、マーケターは自信を持ってYouTube全体でキャンペーンを拡大できます。- グローバルな対応：YouTubeオーディオ広告の計測は、全ての地域でご利用可能です。



YouTubeとの長期にわたる連携に基づき、IASは世界をリードする動画プラットフォーム上でのマーケティングパフォーマンスをより効果的に推進し、把握するための機能を提供し続けています。

2024年、IASはAIによる計測レポートに加え、強化された事前スクリーニングの適合性コントロールを通じて、YouTube全体の広告主向けのコンテキスト適合性を最大化する「IAS Optimization for YouTube」をローンチしました。また、IASは2025年には、Googleの検索パートナーネットワーク（SPN）向けの事前スクリーニングによる「ブランドセーフティソリューション」(https://integralads.com/jp/news/ias-google-pre-screen-brand-safety-suitability-solution-search-partner-network/)を提供開始したほか、YouTube動画のビューアビリティに関する統合された第三者計算およびレポートについて、MRCの認定(https://integralads.com/news/ias-earns-mrc-accreditation-youtube-viewability/)を取得しています。

Integral Ad Scienceについて

Integral Ad Science (IAS)は、世界をリードするメディア計測と最適化のプラットフォームです。世界中の大手広告主、パブリッシャー、メディアプラットフォームに対して、メディア品質に関する最も実用的なデータを提供し、優れた結果を支援しています。IASのソフトウェアが提供する包括的かつ豊富なデータは、広告が安全かつ適切な環境で、実在する人間によって見られていることを確実にし、広告主には広告費用対効果の向上を、パブリッシャーにはより多くの収益をもたらします。私たちの使命は、デジタルメディア品質における信頼性と透明性の世界基準になることです。詳しくは、integralads.com/jp/をご覧ください。

*EMARKETER Forecast, June 2025(https://www.emarketer.com/chart/273596/average-us-adult-will-spend-126-per-day-listening-some-form-of-digital-audio-2026-average-hrsmins-spent-per-day-with-digital-audio-by-us-adults-change-of-total-time-spent-with-digital-media-2022-2027)