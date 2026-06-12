1HOTELがステイウィズドッグアワード2026で快挙、3部門同時受賞 ー 優秀賞・愛犬の満足度部門賞・新規オープンの宿賞を受賞【株式会社 創造舎】

株式会社創造舎

本アワードは、愛犬との旅行を楽しむ宿泊者からの評価や口コミをもとに選出されるもので、全国の愛犬家から支持を集めた宿泊施設が表彰されます。

1HOTELは、「愛犬と一緒に、素敵な旅を。」というコンセプトから営業をスタートし、愛犬を中心に、ご家族みんなが安心して過ごせる空間づくり、村づくりを目指し、一歩ずつ歩んでまいりました。客室はもちろん、館内やエリアのさまざまな場所で愛犬と一緒に過ごせる環境を整え、旅先でも自宅のようにくつろげる宿を目指して運営してまいりました。

開業から間もない中での今回の受賞は、多くのお客様と愛犬たちから寄せられた温かいご支援とご評価の賜物です。

STAY WITH DOG AWARD 2026 受賞内容

・準優秀賞

・愛犬の満足度部門賞

・新規オープンの宿賞

私たちは開業以来、「愛犬ファースト」であることがご家族も笑顔になる、そんな想いを大切にしてまいりました。愛犬がのびのびと過ごし、その姿を見てご家族が笑顔になる――そんな時間を少しでも多くお届けできるよう、宿だけではなくエリアを通して目指しております。今回の受賞を励みに、これからも愛犬とご家族にとって、より一層特別な場所であり続けられるよう、スタッフ一同心を込めてお迎えしてまいります。

■1HOTEL (ワンホテル)

2024年7月に、駿府の工房 匠宿の隣にオープンした、愛犬と泊まれるホテル。ドッグランをはじめ、愛犬と参加できる工芸体験やランチ、プリクラ、フォトブース、セルフシャンプーなど、宿泊者以外のゲストも1日楽しめる複合施設になっています。日本最大級の伝統工芸体験施設「駿府の工房 匠宿」を隣接し、お散歩やお買い物、カフェでのお食事などワンちゃんとエリアでの滞在を楽しめます。

●営業時間

10:00～18:00（ホテル1階共用スペース）

●アクセス

〒421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子3344-11

〇お車でのご来場方法

国道1号線「駿府匠宿入口」よりお入りください。

・静清バイパス利用 丸子IC出口より東へ200m

・東名高速道路利用 静岡ICから約7km、約15分/焼津ICから約15km、約30分

・東名高速道路利用 新静岡ICから約15km、約20分/静岡スマートICから約9km、約16分

〇バスでのご来場方法

JR静岡駅北口7番線のりば しずてつジャストライン

中部国道線 藤枝駅前行き乗車 吐月峰駿府匠宿入口(とげっぽうすんぷたくみしゅくいりぐち)にて降車、徒歩約5分。

1HOTEL 公式ホームページ：https://www.1hotel.jp/

1HOTEL 公式Instagram：https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)