地獄降輪！別府市公営事業局とPictoriaの新規IPプロジェクトが始動！

株式会社Pictoria

最新のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、別府市公営事業局と連携し、新規IPプロジェクト「地獄降輪」を始動することをお知らせします。

独自の温泉文化と歴史が息づく街、大分県別府市。長年愛されてきた「別府競輪」と、唯一無二の観光資源である「地獄めぐり」が融合した、全く新しいエンターテインメントIPプロジェクトとして「地獄降輪」をスタートさせます。

キャラクター原案には『Free!』や『SK∞ エスケーエイト』など、数々の話題作で監督を務め、国内外のファンを熱狂させ続ける内海紘子氏が参画。競輪×地獄めぐりの擬人化という切り口で、個性豊かなキャラクターたちを描きます。

本プロジェクトの核となるのは、「競輪×エンターテインメント」の融合、そしてそれを加速させる新しいテクノロジーの導入です。一過性の外部コラボレーションではなく、地域に根ざしたIPを立ち上げ、ファンと共に成長させていく「共創型」の推し活経済圏の確立を目指しています。

競輪場というリアルなエンタメ空間からスタートし、将来的には別府市全体の観光・産業を巻き込んだバーチャル＆リアルの大々的な循環を目指す、次世代の地域活性化プロジェクトにご期待ください。

■「地獄降輪」本格始動！ティザーPV＆超美麗キービジュアルついに解禁！

新たな物語の幕開けに先駆け、6月4日（木）に「地獄降輪（JIGOKU KOURIN）」のティザーPVを公開いたしました。 映像内では、本作が描き出す世界観の一端をいち早く体感していただけます。ぜひ目撃してください！

ティザーPVはこちら：https://youtu.be/1Px7M_duWBk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1Px7M_duWBk ]

さらに、6月11日（木）に、本作のキャラクターデザインを務めるINEMOUSE氏描き下ろしのキービジュアルを公開いたしました。魅力的なキャラクターたちの姿とともに、「地獄降輪」の雅な世界観が鮮烈に表現されています。

【奇跡のタッグが実現！キービジュアル＆キャラクターデザイン解禁】

本作のキャラクターデザインを手掛けるのは、その圧倒的に美麗かつ繊細なイラストで多くの支持を集める人気イラストレーターのINEMOUSE氏（https://x.com/inemouse?s=20）。

今回の起用は、キャラクター原案を務める内海紘子氏からの「彼らの魅力を最大限に表現できるのは、INEMOUSE氏しかいない」という強い希望と、熱烈なオファーによって実現した奇跡のコラボレーションです。原案のパッションを宿し、魅力的に描かれたキャラクターたちが一体どんな活躍を見せるのか――。

期待が沸き上がる新たなプロジェクト「地獄降輪」に、ぜひご期待ください！

■イントロダクション

地獄から、降"輪"――。

かつて「地獄」と恐れられた大地は、災いをもたらすとして人々に忌み嫌われていた。

手がつけられないほどに荒れ狂う様子を見かねて、辺り一帯を鎮めたひとつの影があった。

時は流れ、今や地獄たちは観光地として、人々を楽しませる存在となっている。

そして現在。

気まぐれか、あるいは大いなる意志か。

「人と共に生きてみよ」

その言葉が響いた刹那、別府競輪場に彼らは姿を現した――。

青春地獄譚が今幕を開ける。

■キャラクター&声優

血の池：沢城千春

海：高橋怜也

龍巻：森久保祥太郎

白池：益山武明

鬼石坊主：水中雅章

鬼山：野上 翔

かまど：小西克幸

■ボイスドラマや配信などのYouTubeコンテンツ・現地体験など多彩な展開を予定

本プロジェクトでは、キャラクターの魅力を存分に楽しんでいただくため、ボイスドラマや映像コンテンツ、YouTubeでのインタラクティブな配信など、様々な形でみなさまとの交流を広げていきます。

声優陣が丁寧に演じた、キャラクターの魅力あふれる動画コンテンツをはじめ、別府競輪場ではキャラクターたちとのリアルな触れ合いを体験できる「おしゃべり体験」を実施予定。現地でしか味わえない「いま、この場所でキャラクターと繋がれた」という感動を、みなさまにお届けします。

■取り組みにあたって

上記の現地体験や配信でのリアルタイムコミュニケーションを実現するにあたり、合成音声をはじめとするデジタル技術の活用を検討しています。

技術の運用にあたっては、声優のみなさまの権利と表現へのリスペクトを最優先に、事前の丁寧な説明と合意のもとで進めています。AIおよび合成音声はあくまで補助的な手段であり、「無限に言葉を自動生成する」ような使い方ではなく、みなさまとキャラクターがリアルタイムで言葉を交わせる仕組みを実現するために、責任を持って誠実に活用してまいります。

■今後の展望

今後は、YouTubeでのコンテンツ展開と共に、別府市内での現地施策も視野に入れ、オンラインとオフラインの両面から「地獄降輪」の世界観を体験できる機会を創出してまいります。

この取り組みを一時的なものに留めず、何年先も愛されるプロジェクトとして末長く育んでいくとともに、地元の皆さまと手を取り合いながら、別府競輪の未来を盛り上げてまいりたいと考えております。そして、街全体の魅力を新たな形で発展していく起点となることで、持続的な地域活性化へと貢献してまいります。

「地獄降輪」

構想・総合企画：別府市公営事業局

企画・制作・開発：Pictoria Inc.

キャラクター原案：内海紘子

キャラクターデザイン・イラスト：INEMOUSE

公式サイト：https://jigoku-kourin.com/

公式X：https://x.com/JIGOKU_KOURIN

公式YouTube：https://www.youtube.com/@JIGOKU_KOURIN

公式TikTok：https://tiktok.com/@jigoku_kourin

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc