【家族亭】6/15～初夏の「感謝祭　公式アプリ2ポイントキャンペーン」「テイクアウト感謝祭」を開催

SRSホールディングス株式会社公式アプリ2ポイントキャンペーン

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：音羽博之）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2026年6月15日（月）から6月30日（火）までの期間限定で、日頃のご愛顧への感謝を込めて「感謝祭 公式アプリ2ポイントキャンペーン」を開催いたします。家族亭公式アプリ「家族亭来店スタンプ」は平日、土曜日にご来店ごと1ポイント獲得のところ、本キャンペーン期間中は「2ポイント」にアップ。ご来店のたびにポイントが貯まりやすくなります。

あわせて、「テイクアウト感謝祭」を2026年6月15日（月）から6月24日（水）までの10日間限定で開催いたします。家族亭の人気メニュー「かつ丼（通常価格 税込み690円）」を、100円引きのキャンペーン価格 税込み590円で販売しますので、お得に、お店の味をご自宅でお楽しみいただけます。

店内、テイクアウトともお得なこの機会に、ぜひ家族亭のお食事をお楽しみください。

感謝祭 公式アプリ2ポイントキャンペーン

家族亭公式アプリ「家族亭来店スタンプ」は平日、土曜日にご来店ごと1ポイント獲得のところ、本キャンペーン期間中は「2ポイント」獲得できます。

スタンプを貯めていくことで、2個で「海老天サービス」、5個で「お会計から50円引き」、10個で「お会計から500円引き」と、来店回数に応じてお得な特典をご利用いただけます。

※特典は、全国の「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」各店舗でご利用いただけます（一部店舗を除く）

※日曜日は通常、キャンペーン期間中とも「2ポイント」獲得となります。

公式アプリ 2ポイントキャンペーン

■キャンペーン概要

・名称：感謝祭 公式アプリ2ポイントキャンペーン

・期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）

・内容：平日、土曜日の来店ごとに「家族亭来店スタンプ」2ポイント獲得（通常1ポイント）

※日曜日は通常、キャンペーン期間中とも「2ポイント」獲得となります。

※SRSグループスタンプは通常通り1ポイント獲得となります

・対象：家族亭公式アプリ会員

・実施店舗：全国の「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」各店舗

お得な10日間！「テイクアウト感謝祭」開催

家族亭で人気メニューの「かつ丼」を通常価格 税込690円のところ、キャンペーン価格の税込590円でご提供いたします。100円引きとなり、大変お得なこの機会ぜひご利用ください。

テイクアウトは専用容器でご用意し、ご家庭や職場など様々なシーンでご活用いただけます。忙しい日のお食事や、ご家族との団らんのひとときにも最適です。

テイクアウト感謝祭『お得な10日間』

■キャンペーン概要

・名称：テイクアウト感謝祭

・実施期間：2026年6月15日（月）～6月24日（水）

・対象商品・価格：「かつ丼（テイクアウト限定）」通常価格 税込690円→キャンペーン価格 税込590円（100円引き）

・注意事項

※価格は店舗により異なる場合がございます。

※販売予定数を完売次第終了します。

※店舗により販売数が異なる場合がございます。

※仕入状況により、販売内容の変更、または販売を中止する場合がございます。

※本キャンペーン商品には、他の割引・サービスの併用はできません。「感謝祭 公式アプリ2ポイントキャンペーン」は併用できます。

家族亭のテイクアウトは「家族亭お持ち帰り注文」が便利でお得です。事前にご注文ができ、決済まで済ませることができます。家族亭アプリをダウンロードし会員登録をすると、モバイルオーダーからの注文で50円引きになるクーポンも配信しております。

ぜひ、便利でお得な「家族亭お持ち帰り注文」をご利用ください。

家族亭こだわりの「そば湯」

お持帰り注文はこちらから :https://mo.kazokutei.co.jp/そば湯

家族亭では、お食事をされたすべてのお客様に「そば湯」をご提供しております。美味しくお召し上がりいただけるよう、そば湯専用に丁寧に仕込んでおります。

また、あたたかいおそばをご注文のお客様には、そば湯をより一層美味しくお楽しみいただけるよう「ざるだし」を添えてご提供いたします。

季節の変わり目で気温差も大きくなるこの時期に、やさしく体にしみわたるそば湯で、心も体もほっと落ち着くひとときをお過ごしください。

家族亭ブランドについて

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式 Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/

「家族亭」公式 TikTok https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic

SRSグループについて

海老の天ざるそば家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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