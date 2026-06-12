「俺の還暦最終日まで、ずっと見られるぞ～！」13,000人が見届けた江頭2:50の還暦祭り！「エガフェス2026」U-NEXTでの見逃し配信が好評につき延長決定！

株式会社 TBSテレビWアンコールでTHE BLUE HEARTS「人にやさしく」を歌う江頭2:50

2026年5月30日に山梨県の富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われた、江頭2:50主宰「エガフェス2026 ～レジェンドイヤー・ファイナル～ supported by アサヒビール」。6月13日(土)午後11時59分までを予定していたU-NEXTでの見逃し配信が、好評につき、6月30日(火)午後11時59分まで延長することが決定した。

昨年7月1日に60歳となった江頭は、そこからの1年間を「レジェンドイヤー」と名付け、芸人として、1人の男として「やりたいこと、やり残したことを全部やる」と宣言。その集大成としていた「エガフェス2026」では、エガフェス史上初の屋外ステージにゆかりのある芸人やアーティストらが集結し、約13,000人の観客とともに伝説のステージを作り上げた。

配信延長にあたり、江頭は「頭のおかしいお前ら～！！エガフェスを配信でも観てくれて、ありがとな！最高の仲間たちとやり切った今回のエガフェスが、俺の還暦レジェンドイヤーの最終日までずっと見られるようになったぞ～！お前らも悔いの残らないように何度も観てくれよな～！そして、まだ見ていないやつが周りにいたら、そいつにも教えてやってくれ～！！」と、ファンに呼びかけた。

また、529万人以上が登録するYouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」では、6月12日(金)に「エガフェス2026」の舞台裏に密着した動画を公開。ぜひ、合わせてご覧いただきたい。

＜ライブレポート＞

5月30日、当日。夏のような日差しが照りつける中、「エガフェス」初の屋外会場に約13,000人のファンが集まった。江頭の盟友・出川哲朗によるVTRメッセージが会場モニターで流れた後、江頭の代名詞とも言える「スリル」（布袋寅泰）のイントロで客席は総立ちに。「エガちゃんねる」でお馴染みのブリーフ団にプレゼントした「パジェロミニ」の天井に乗り、客席エリアに姿を現した江頭。「頭のおかしいお前ら！会いたかったぜ～！」と呼び掛けると、“あたおか”（「エガちゃんねる」視聴者の愛称）で埋め尽くされた会場が沸き上がる。続く「E!G!A!エヴォリューション」ではブリーフ団とともに歌で盛り上げ、ステージの中央で三点倒立。ド派手な火柱も上がり、伝説の一日にふさわしいスタートを切った。

ブリーフ団Mに贈ったパジェロミニに乗って登場三点倒立に合わせて火柱が上がる

会場モニターでの紹介を受け、江頭と同郷の芸人による「佐賀県人会」がステージに登場。はなわの「佐賀県」では、「SAGAさが」のサビに合わせてウォーターキャノンが豪快に発射され、客席に水しぶきが降り注ぐ。「エガフェス」初出演のどぶろっくは、「もしかしてだけど」を江頭バージョンで披露。下ネタ満載の歌詞で会場を笑いで包み、さらに、佐賀県人会による10分間の長尺コントでも盛り上げた。

「佐賀県」を歌うはなわウォーターキャノン発射！どぶろっくの下ネタがさく裂10分間の長尺コントを披露

開催の数日前に「エガちゃんねる」で公開された動画の中で、意中のセクシー女優・姫咲はなに愛の告白をしていた江頭。“返事はエガフェスで”の約束だったが、仕事の都合で姫咲が会場に来ていないことが明かされると、告白失敗を予感させる不穏な空気が会場に漂う。“フラれたら爆破”と宣告された江頭は、姫咲からのVTRメッセージを祈るような表情で見つめる。結果は“ごめんなさい”。ステージが激しい爆破音とともに火花と煙で覆われ、精神的＆物理的なダメージで倒れ込んだ江頭は、ぴくりとも動かない。慌てた佐賀県人会のメンバーが担架を持って駆け寄り、江頭をステージから運び出した。

姫咲はなの返事を待つ江頭告白失敗！13,000人が見守る中で大爆破を受ける

主役不在のステージに呼び込まれたのは、大久保佳代子と加護亜依。W（ダブルユー）ならぬ、ダブルKとして「チュッ！夏パ～ティ」「ザ☆ピース！」の2曲を。ピンクと黄色のアイドル衣装をまとった2人が、振り付きでキュートに歌い、会場を沸かせる。ウォーターキャノンから放たれた大量の水を浴びながらのパフォーマンスは、夏フェスのような光景に。江頭も途中から復活し、トロッコの上から客席に向けて放水を繰り返した。

大久保佳代子と加護亜依によるユニット「ダブルK」エガフェスガールズとともにパフォーマンス

“ヨゴレ芸のその先へ”のキャッチコピーで登場したのは、江頭の“戦友”ダチョウ倶楽部。3人が1枚の巨大ブリーフを履き、還暦にちなんで熱湯風呂に60秒入れるかに挑戦する。何かが見えそうになるたびに、爆笑と悲鳴が入り混じる会場。熱いお湯から逃げ出すように水槽から江頭が飛び出すと、ブリーフ団やスタッフが手製の“モザイク機”でコンプラをガード。その後、濡れた体にバスローブを羽織った3人が「白い雲のように」を歌唱。バカバカしくも濃密な共演を、さわやかに、かつエモーショナルに締めくくった。

“三位一体熱湯風呂”に挑戦する3人バスローブ姿で「白い雲のように」を歌唱

A.B.C-Zは江頭と念願の初共演。「FORTUNE」で会場中の熱を何段階も高めたあと、江頭が歌詞を提供した2020年10月リリースの楽曲「頑張れ、友よ！」を。歌唱前、メンバーから当時の意外なエピソードが明かされ、驚く江頭ら。バック転の練習を見守ってきた塚田僚一が「江頭さんを一緒に応援しましょう！」と拳を上げ、曲紹介。江頭の前で初めて、4人がファンとともに育ててきた最強の応援歌を披露する。

ついに訪れた、バック転チャレンジの時間。約半年間、この日のために練習を重ねてきた江頭は、A.B.C-Z、そして、ともに歩んできた体操教室の先生たちが近くで見守る中、覚悟を決めた表情を見せる。力強く踏み込み、手を振り上げ、後方にジャンプ。見事、成功！大きな拍手の中、改めて「頑張れ、友よ！」を仲間と肩を組みながら歌い、無謀な挑戦の着地を祝った。

作詞した江頭と初共演を果たすA.B.C-Z江頭のバック転成功に会場中が歓喜

本編最後のゲストは、2回連続出演となったサンボマスター。唄とギターの山口隆は「あたおかのみなさんとミラクルを起こしに来たんですよ！」と声を張り上げ、「ミラクルをキミとおこしたいんです」「できっこないを やらなくちゃ」「輝きだして走ってく」の3曲を演奏。ロックフェスさながらに客席を盛り上げ、「エガフェスまじ最高！」と、江頭へ、客席へ、音楽を通して愛を伝えた。

「エガフェス」2回連続出演のサンボマスター屋外ステージからロックンロールを届ける！

江頭らがステージを降りるとすぐに、客席から手拍子とともにアンコールの声。それに応えて、ブリーフ団が客席エリアから再登場し、「ブリーフの風 ～SEA BRIEFS～」、エガフェス3回連続出演のシュノーケルが「ATAOKA500万人!」を歌う。さらに、新曲「Boo!Boo!Boost!」をブリーフ団が初披露。4人のプロフィールやキャラクターが盛り込まれたラップをキレよく会場に響かせ、少し夕陽が濃くなった会場全体を泡のように弾けさせた。

全員で記念撮影をすると、その中に紛れ込んでいたクレイジーケンバンドの横山剣を江頭が発見。バンドの大ファンという江頭が横山と「タイガー＆ドラゴン」を歌唱する。さらに、THE HIGH-LOWSの「日曜日よりの使者」を全員で歌い、約3時間にわたる公演は完結した。

お客さんと富士山をバックに記念撮影大ファンの横山剣と「タイガー＆ドラゴン」を歌う江頭

別れを惜しむファンからのWアンコールに呼び戻され、「しつこいよ」と苦笑しながら江頭がステージへ。「お前らに手紙を書いてきました」と話し、あたおかに向けて、目を湿らせながら、声を詰まらせながら、感謝を伝える江頭。「どうしようもない人間だけど、それが江頭2:50。俺のままで突っ走る」と、還暦イヤーの集大成としたステージで、芸人としての決意を新たにした。

かつて、たくさんの人に嫌われていた芸人が、多くの仲間とファンに囲まれて作り上げた、泥臭くて、カッコ悪くて、でも、何よりもカッコいいステージは、日の入りとともに幕を閉じた。

“あたおか”に向けて手紙を読む江頭の目に…終演間際には花火も！

江頭2:50の生き様と、芸人人生全部を詰め込んだ「エガフェス2026」は、6月30日(火)午後11時59分まで動画配信サービス「U-NEXT」での独占見逃し配信で視聴可能。配信でしか見られない特典映像として、終演直後に行われた打ち上げの模様も収録。A.B.C-Zの橋本良亮との“約束のキス”、サプライズ出演の横山剣や、ダチョウ倶楽部の肥後克広、大久保佳代子、加護亜依、佐賀県人会らとの振り返りトーク、さらには、“ショウ・モリスエ”として出演したオラキオが今回のエガフェスに対して感じていた“心のつかえ”を吐き出すシーンも。17台のカメラで捉えた伝説のステージを、20分超の追加映像と合わせて何度も楽しんでほしい。

佐賀県人会A.B.C-ZU-NEXTの見逃し配信で限定公開！ゲストとの打ち上げの様子はここでしか見られない！

＜イベント概要＞

「エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～ supported by アサヒビール」

会場：富士急ハイランド・コニファーフォレスト

開催日：2026年5月30日(土)

出演：江頭2:50／A.B.C-Z、大久保佳代子、加護亜依、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、横山剣／佐賀県人会（はなわ、オラキオ、どぶろっく、チェリー吉武）、エガフェスガールズ（大原かおり、小田飛鳥、白石陽菜、鈴木ふみ奈、立川みくの、水沢まい）、ブリーフ団

＜配信情報＞

U-NEXTで6月30日(火)午後11時59分まで独占見逃し配信

チケット料金：3,300円（税込）

販売期間：6月30日(火)午後8時00分まで

※チケットを購入済みの方は引き続き視聴可能

・視聴ページ

https://t.unext.jp/r/egafes_2026

＜公式情報＞

・公式サイト

https://egafes.jp/

・公式SNS

X

https://x.com/egafes_official

Instagram

https://www.instagram.com/egafes_info/

イベント主催：TBS

企画制作：ばんぺいゆ、TBS

運営：DISK GARAGE

特別協賛：アサヒビール株式会社

協賛：ガツン、と / ファイアーキッズ