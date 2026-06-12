.ENDRECHERI.が表紙＆巻頭に登場！ 大ボリュームグラビア＆ライブリポート40P＆10000字超えロングインタビューは永久保存版♪

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG（エムジー）」を6月12日（金）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。また、6月下旬以降、電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

第33号の表紙＆巻頭を飾るのは、全国ツアー『.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」』を開催中で、8月12日にはニューアルバム「new chapter purple」を発売する、堂本剛のクリエイティブ・プロジェクト.ENDRECHERI.。「MG」の記念すべき創刊号以来の表紙＆巻頭となる。グラビアは、.ENDRECHERI.のテーマカラーである紫を基調とした世界観で撮影。サングラス着用カットを含む、さまざまな写真を堪能できる。また、ツアーの開催とニューアルバムの制作について、過去から繋がる今、新章を迎えた決意を語っていただいた10000字超えのロングインタビューを掲載。親交の深いBREIMENからの質問に対する回答にも注目だ。さらに、『.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live「47」』、『.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」』にも密着。本誌でしか見られない.ENDRECHERI.の美麗グラビア＆ライブリポート40Pは必見だ。

また、巻末グラビアとして、A.B.C-Zの戸塚祥太が登場。開催中のソロライブツアー「戸塚祥太 GUERRILLA LOVE TOUR 2026 40END」にまつわる裏話のほか、影響を受けた音楽やアーティスト、ギターを始めた時の話をきっかけに、.ENDRECHERI.へのLOVEについてもトーク。気心知れたカメラマンに見せた妖艶な姿と自然体の表情もぜひお楽しみいただきたい。

さらに、超特急のリョウガ＆タカシ＆アロハのグラビアにも注目！ 23枚目のシングル「ガチ夢中！」の制作秘話や、念願の東京ドーム公演に向けた思いを直撃した。超特急 タカシ＆シューヤの好評連載は6回目。結成15周年イヤーに突入しているグループにちなみ、結成した2011年（2010年代）に流行していたファッションを身にまとったグラビア撮影に挑戦！ 平成の思い出話にも花を咲かせた。グラビアも連載も要チェックだ。

THE RAMPAGEからはRIKU＆吉野北人＆神谷健太＆山本彰吾＆長谷川慎が登場。最新シングル「BLACK TOKYO」の魅力のほか、最近聴いている音楽について語り合う。デビュー10周年に向けて突き進む彼らのスタイリッシュなグラビアを堪能してほしい。

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

BREIMENは、発売中のファンクチューン「めんどいな…」の制作過程を明かす。彼らにしか生み出せない楽曲が完成するまでの裏側と、.ENDRECHERI.について語り合うトークは見逃せない。

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

JO1の河野純喜のグラビアも掲載。JO1＆INIのスペシャルユニット・JI BLUEのニューシングル「景色」に込めた思いや、INIに対して感じている魅力についてひも解く。

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

BMSG TRAINEEのKEI＆RAIKIは、好評放送中の「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」(中京テレビほか)のエピソードやルーツを教えてくれた。注目の音楽＆アーティスト冠番組の記事も掲載。

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

WEST. 神山智洋の連載33回目は、オリジナルピック制作に挑んだ様子に密着。果たして、神山はどんな素材や形、デザインのピックを作ったのか!? 本誌でぜひご確認いただきたい。

俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、土曜ドラマ「ムショラン三ツ星」(NHK総合)に出演中のひょうろくが登場。現在に至るまでに支えになった曲とは？ さらに、「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング 特別編～アスリート×音楽～」で取材をしたのは、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗。エレガントなオリジナル衣装で撮影したグラビア＆大好きなMrs. GREEN APPLE の楽曲やライブにまつわる思い出を語ったインタビューをお見逃しなく！

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」（東京ニュース通信社刊）

また、「MG」が注目する若手アーティストをフィーチャーするコーナー「Pick Up！」には、VOKSY DAYSが登場する。1st EP「Bitter Flame」の魅力やグループ内の関係性、唯一無二のコンセプトに迫った。

そして、今号も特典企画を実施！ HMV ＆ BOOKS onlineでは、超特急 リョウガ＆タカシ＆アロハのクールなポストカード4種類（集合1種類・ソロ3種類）から1枚を選んで購入できる。ここでしか手に入らない生写真を、ぜひチェック＆ゲットしていただきたい。

ラインナップ

.ENDRECHERI. 大ボリュームグラビア＆ライブリポート40P！

＜表紙＆巻頭グラビア＞

.ENDRECHERI.

ツアー開催、ニューアルバム制作…過去から繋がる今、新章を迎えた決意を語る10000字超えロングインタビュー

＜ライブリポート＞

.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live「47」

.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR「NEW CHAPTER」

超特急 リョウガ＆タカシ＆アロハ

THE RAMPAGE RIKU＆吉野北人＆神谷健太＆山本彰吾＆長谷川慎

BREIMEN

河野純喜

BMSG TRAINEE KEI＆RAIKI

＜連載＞

WEST. 神山智洋

超特急 タカシ＆シューヤ

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング＞

ひょうろく

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング 特別編～アスリート×音楽～＞

戸塚優斗

＜Pick Up！＞

VOKSY DAYS

＜巻末グラビア＞

戸塚祥太

MGレビュー

購入者特典、決定！

◆特典内容：超特急（リョウガ×タカシ×アロハ） ポストカード1枚

対象店舗： HMV&BOOKS online

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）

※実店舗での 超特急（リョウガ×タカシ×アロハ） ポストカード付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※ポストカードの絵柄は、集合1種類、ソロ絵柄各1種類の4種類となります。

※絵柄4種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

超特急（リョウガ×タカシ×アロハ） ポストカード 付き販売については下記HPをご覧ください。

１.リョウガ×タカシ×アロハ ポストカード付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16925839

２.リョウガ ポストカード付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16925840

３.タカシ ポストカード付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16925841

４.アロハ ポストカード付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16925842

【注意事項】

※6月12日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」

●発売日：2026年6月12日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型： B4変型（330×238）

●定価：1,540円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関東版2026年7月26日号増刊 MG（NO.33）」

●配信日：2026年6月下旬以降順次配信開始予定

●価格：1,540円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。



【関連サイト】

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