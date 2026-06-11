【ロンハーマン】コペンハーゲン発のブランドが日本に初上陸！

【FICHI】

株式会社リトルリーグ

2022年にコペンハーゲンで誕生したFICHI（フィキ）は、「毎日身につけるものは、もっと心地よく、少しの楽しさがあってもいいのではないか？」という想いからスタートしたブランドです。クラシックで上質なボクサーパンツを原点に、着心地の良さと長く愛用できる品質、そして環境に配慮したものづくりを追求。素材選びから生産、パッケージに至るまで責任ある姿勢を大切にし、日常に寄り添うタイムレスなアイテムを提案しています。このたび日本初上陸となるブランドを、ロンハーマンエクスクルーシブで展開します。

今季のコレクションでは、ショートスリーブシャツをはじめ、ブランドのシグネチャーでもあるボクサーパンツやロングボクサーパンツがラインナップ。ロンハーマン限定でセレクトした特別な素材を用いて、ストライプ、チェック、プレーンなど多彩なバリエーションが揃います。

ウエストフロントにあしらわれた“FICHI”の刺繍ロゴもポイント。パンツのウエストをさりげなく覗かせたり、トップスをタックインしたスタイリングでアクセントとして楽しむのもおすすめです。

Short Sleeve Shirts / Multi(Check), Red, Yellow, Sax, Blue \34,100

Boxers / Multi(Check), Red, Yellow, Sax, Blue \9,900

Long Boxers / Multi(Check), Red, Yellow, Sax, Blue \28,600

発売日：6月12日（金）

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、イセタン羽田ストア、オンラインストア

※Multi(Check)柄のみショートスリーブシャツ、ボクサー、ロングボクサーともにロンハーマン福岡店では6月13日(土)、オンラインストアでは6月17日(水)の発売となります

【Heriter】

フランス語で「受け継ぐ」という意味を持つHeriter（エリテ）は、ひと針ひと針に刻まれた記憶と技術を未来へと継承し、余韻のある服づくりを大切にしている日本のブランドです。時代の変化とともに手仕事や技術が失われつつある今、ものづくりを通してでも伝統の技を未来へと受け継ぎ、長く愛される存在でありたいと考えています。今季より、エリテがロンハーマンに初登場いたします。

中国の汕頭（スワトウ）で一つひとつ手仕事によって作られたビスチェ。ネックラインの模様や後ろ身頃のデザインを変更し、ロンハーマンだけの別注仕様に。前後どちらを前にしても着用できる2WAYデザインで、いつものタンクトップやTシャツに重ねるだけで、スタイリングをアップデートしてくれる一着です。

また、日本の老舗レースメーカーによる上質なリバーレースを用い、型から起こして別注した特別感あるスカートは、デニムの上に重ねてレイヤードスタイルを楽しめる他、スカート単体でも着用できるよう、インナースカートをセットしています。存在感のある大きなフラワーパターンが印象的で、軽やかにカジュアルスタイルを楽しめます。

Cotton Silk Lace Tops / White \75,900

Leavers Lace Skirt / White \53,900

発売日：6月12日（金）

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、イセタン羽田ストア

※エリテはオンラインストアでの展開はございません