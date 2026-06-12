NISSHAグループの受託加工メーカー「NISSHAインダストリーズ株式会社」、Webサイト制作とSEO対策で月間訪問者数を最大3倍に

テクノポート株式会社

製造業専門のWebマーケティング支援事業を行うテクノポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳山正康、以下 テクノポート）は、NISSHAインダストリーズ株式会社（本社：滋賀県甲賀市、以下 NISSHAインダストリーズ）に対し、Webサイトの制作およびSEO対策を中心としたサイト運用支援を実施しました。その結果、月間訪問者数を最大3倍に増加させるとともに、検討段階の見込み顧客からの問い合わせが増えるなど、問い合わせの質の向上を実現しました。

NISSHAインダストリーズ(https://connect.nissha.com/nii)のWebサイト(https://connect.nissha.com/nii)事例の詳細はこちら :https://marketing.techport.co.jp/case/nii/

サービス導入の背景：「できること」は載っていても、訴求力が弱いサイトだった

NISSHAインダストリーズは、NISSHA株式会社の100%出資子会社として、加飾フィルム（IMD：In-mold Decoration）の生産に加え、コーティング・蒸着・グラビア印刷・スリットといったフィルムの受託加工サービスを手がける企業です。開発段階の試作から量産検証・量産まで、顧客のニーズに合わせて柔軟に加工対応できる点を強みとしています。

一方で、従来のWebサイトは「コーティングができます」「グラビア印刷ができます」といった技術の紹介に留まり、具体的にどのような課題を、どう解決できるのかが潜在顧客に伝わりづらい状態でした。専門知識を持つ担当者でなければ「自社の課題をこの会社に相談してよいのか」を判断しにくく、Webサイト経由の問い合わせは限られていました。受託加工という事業の特性上、自社の強みをいかに分かりやすく訴求するかが課題となっていました。

※IMDは、NISSHA株式会社の登録商標です。

施策：顧客が"相談したくなる"サイトへ

テクノポートは、約3年にわたる定例ミーティングを通じて、NISSHAインダストリーズと二人三脚でWebサイトの改善を進めました。具体的な取り組みは以下の通りです。

- 受託加工サービスの訴求力強化を目的とした、検索ニーズに基づくキーワード選定- 設計者・技術者が抱える課題を起点としたページの制作・改修（伴走支援）- SEOを踏まえたコンテンツ制作によるオーガニック流入の強化- 機密保持に配慮しながら、公開可能な範囲で加工実績の情報を段階的に拡充

特に難所となったのが、顧客の機密保持の観点から具体的な材料・加工条件を公開しづらいという、受託加工ならではの制約でした。「出せる範囲でも実績を示すことで訴求力は高まる」という方針のもと、社内で開示可能な情報を一つずつ精査し、掲載できるコンテンツを着実に積み上げていきました。

成果：月間訪問者数が最大3倍、問い合わせも大幅に増加

施策開始から約3年で、以下の成果が得られました。

- 月間訪問者数が最大3倍に増加- 問い合わせの「量」だけでなく「質」が向上- 自社の強みを活かせる、検討段階の顧客からの相談・問い合わせが増加

当初は問い合わせ件数を増やすことを目標としていましたが、現在では受託加工の強みが活きる案件の相談が寄せられるようになり、事業成長につながる質の高いリード獲得基盤が整いつつあります。NISSHAインダストリーズは今後も、受託加工サービスを軸とした新規顧客の獲得を進めていく方針です。

テクノポートについて

テクノポートは、製造業専門のWebマーケティング支援会社です。技術の可能性を最大限に引き出すために、目的や業態に応じたソリューションを提供し、新しい取引先の獲得や技術の新しい用途の開発などを支援することでビジネスの拡大に貢献しております。

会社概要

会社名 ：テクノポート株式会社

設立 ：2010年6月28日

代表取締役：徳山 正康

所在地 ：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル2F LIBPORT品川

事業内容 ：Webマーケティング事業

技術ライティング事業

新規事業創出支援事業

URL ：https://techport.co.jp/