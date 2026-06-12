横浜市青葉区にて、好きや得意を表現しながら小商いができる、店舗兼用賃貸住宅『榧日（ひび）』。地域のつながりとチャレンジを応援するシェアスペース『hibi table』の試用運用をスタート！

株式会社まめくらし榧日の外観。

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区）のGREENOVATION推進室が手掛け、株式会社まめくらし（本社：東京都練馬区）が企画・コミュニティサポートを行う、神奈川県横浜市青葉区に誕生した高断熱・高気密住宅ブランド「Asu-haus（アスハウス）」の店舗兼用賃貸住宅『榧日（ひび）』。2026年6月1日より、地域の方々の多様な活動を応援するシェアスペース『hibi table』の試用運用をスタートいたしました。

シェアスペースは、ワークスペースや地域との交流企画、趣味を活かしたワークショップなど、一人ひとりの活動を幅広く後押しする実証実験です。これに伴い、本施設を利用してみたい個人・団体の募集を開始いたします。

小商いができる住まいで、マルシェから芽吹いた地域とのつながり

『榧日』は1階の一部に店舗として使える土間スペースがあり、その他の1階と2階は居住空間が広がる「職住一体」のライフスタイルを実現する住まいです。住みながら、家の一部でお店や教室をひらくことで、家族と過ごす時間も、仕事や趣味に取り組む時間も、いつか実現したかった小さなお店も―― すべてをあきらめない暮らしを叶えることができます。

趣味の雑貨を並べて週末だけお店をひらいてみたり、料理教室をしてみたり、好きなことを表現できる土間スペース。

暮らしと商い、地域がゆるやかに重なり合い、「おはよう」「いってらっしゃい」「おいしいね」そんな何気ない言葉が、家族以外の人とのあいだにも自然に交わされる日常を育てていくことを目指しています。

2026年3月15日、オープンを記念して開催したマルシェイベントには、400名を超える地域の方々にご来場いただきました。当日は、青葉区で住みびらきや小商いを実践している7つの店舗が集まり、『榧日』でお店がスタートしたらどんな風景が生まれるのかを体現。多くの会話や居心地の良さそうな風景が生まれ、住まいと地域が重なる場のポテンシャルをと新たなつながりを実感する1日となりました。

ご近所の方々が「気になっていました」「何ができるの？」と訪れたマルシェ。002号室に出店した本屋さん。棚や有効ボードにセレクトされた本が並びました。003号室に出店したお花屋さん。土間からつながるキッチンでは、顔見知りのお客さんが休憩する様子も見られました。

小さくチャレンジできるシェアスペース『hibi table』

今回はマルシェで生まれたつながりをさらに深め、広げていくために、建物の要であるシェアスペースを地域に開放します。

仕事や作業に集中できるワークスペースとしての利用や、地域の方々との交流の場としての利用はもちろん、季節のお料理を楽しむ会やフラワーアレンジメント教室、親子のアートワークショップなど、一人ひとりの「やってみたかったこと」を、まずは小さく試せる場です。

まだ使い方が決まっていないからこそ、いろんな挑戦ができる、地域にひらかれたチャレンジの場として育てていきます。

001号室の土間を利用する様子。右側のキッチンも利用可能。

＜コミュニティマネージャーによる伴走サポート＞

横浜市青葉区を拠点としてローカルメディアを運営する認定NPO法人「森ノオト」がコミュニティマネージャーとして現場の運営と地域とのつながりづくりを担います。「こんなことをやってみたい」というアイデアの段階からご相談いただけて、利用者のみなさまの活動に伴走します。

＜Asu-hausならではの快適環境＞

最高水準の断熱・気密性能により、季節や天候を問わず、活動する方も訪れるゲストも心地よく過ごせる上質な空間を提供します。

シェアスペースの土間部分。シェアスペースのキッチン部分。

シェアスペース試用運用の募集概要

「落ち着いた空間でテレワークをしたい」「趣味の延長で教室を開きたい」「地域の人と交流する場を持ちたい」など、目的に合わせて幅広くご活用いただけます。

- 実施期間2026年6月1日 ～ 2026年8月31日- 対象者・地域にお住まいの方・新しいチャレンジをしてみたい方（好きや趣味を活動にしてみたい方など）- 推奨用途テレワーク、食事会・交流会、料理教室、ワークショップ、手作り品の展示など（※多様な使い方を歓迎します）- 利用料金試用期間中は「無料」- ご利用の流れ（事前面談の実施）ご利用にあたっては事前面談を実施し、やりたいことのすり合わせや、実現に向けたサポート体制の確認を行います。- 注意事項（営業許可について）施設の営業許可の関係上、シェアスペースでの「飲食の提供および販売」は対応不可となりますので、あらかじめご了承ください。- 応募方法以下の『榧日』募集サイトより詳細をご確認のうえ、エントリーをお願いいたします。募集サイトはこちら(https://morinooto.jp/infomation/hibitableotameshi2605/)

Asu-haus『榧日（ひび）』について

『榧日』は、「植物が育って変化していくように、暮らしのあり方も育ち、変化していく」という思いを込め、地元のシンボルツリーでもある榧（かや）の文字を入れて名付けられました。約80平方メートル ・2階建ての店舗兼用住宅が2住戸あり、趣味や仕事、家族との時間も大切にする日常を耕していくことができます。001号室に在中するコミュニティマネージャーが、新天地での暮らしやはじめての小商いをサポートしてくれる安心感もあります。

画一的な住まいではなく、自分の感性に合う暮らしを大切にしたい人たちと、地域社会をやわらかくつないでいきます。

003号室の店舗ができる土間部分。キッチンやリビングは扉で仕切ることも、開けて開放的に使うことも可能。キッチンとリビングがつながる居住空間。明るく、温もりのある室内。最高水準の断熱・気密性能（断熱等級7）による、夏の暑さや冬の寒さに左右されない快適な住まい。

＜榧日の概要＞

- 2階建/３住戸/長屋- 間取り店舗兼用賃貸住宅002号室 82.88平方メートル （店舗部分：7.64平方メートル ）／4LDK （メゾネットタイプ・店舗スペース含）003号室 82.00平方メートル （店舗部分： 17.57平方メートル ）／4LDK （メゾネットタイプ・店舗スペース含）- 特記事項新築／店舗兼用住宅／飲食店舗不可／ペット相談

入居や見学のご相談は『榧日』公式HPからお問い合わせください。

■詳細

『榧日』公式HP：https://www.asahi-kasei.co.jp/asu/chintai/lineup/hibi/index.html/

『榧日』公式Instagram：https://www.instagram.com/hibi_asuhaus/

■問い合わせ

株式会社まめくらし 担当：宮田

メールアドレス：mail@mamekurashi.com