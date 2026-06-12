アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン コラボイベントが決定！羽田空港第3ターミナル直結の複合型商業施設にて、ポップアップストア・限定メニュー・特別展示・大規模キャンペーンが開催！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン コラボイベント」にて新商品を販売します。コラボ情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_haneda/

アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン コラボイベントが開催決定!

「空港」がテーマの新規描き下ろしイラストが羽田を彩ります！

新規イラストを使用したオリジナルグッズをはじめ、迫力のデジタルサイネージやキャラクターパネルが皆様をお迎えします。

イベント限定キッチンカーのコラボドリンクや、6店舗で展開されるコラボ限定メニュー、お買い物や食事で特典がもらえるキャンペーンも実施。さらに、グッズ付きの羽田エアポートガーデン内の温泉施設ご利用券も販売され、一日中楽しめる内容となっています。

滑走路の向こうに広がる空を感じながら、ここでしか出会えないアニメ『呪術廻戦』の世界へ。

見て、食べて、癒されて、心ゆくまで遊び尽くしましょう！

開催情報

「アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン コラボイベント」

・イベント特設サイト https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_haneda/

・イベント専用Xアカウント https://x.com/jujutsu_haneda

【開催情報】

・開催日時 2026年7月3日(金)～8月2日(日)

・開催場所 羽田エアポートガーデン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/805_1_5394a61882077112da8b2ff9bf502be3.jpg?v=202606120851 ]

※「お買い物キャンペーン」はポップアップストア・キッチンカーのご利用は対象外となります。

※「お食事処 泉天空」は「ホテルヴィラフォンテーヌグランド羽田空港」内の温泉施設「泉天空の湯」のレストランです。ご利用には別途料金がかかります。

【開催内容】

1.コラボグッズの販売

2.キッチンカーでの限定コラボドリンクの販売

3.店舗ご利用での特典プレゼント

4.飲食店での限定コラボメニューの販売

5.大型デジタルサイネージやキャラクターパネルなどのフォトスポット

6.温泉施設のコラボ特典付き温浴ご利用券の販売

ポップアップストア

描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが、

期間限定ポップアップストアに登場！

混雑緩和のため、一部日時のみ入場制限がございます。

【対象日時】

対象日：7月3日(金)～7月5日(日)、

7月18日(土)～7月20日(月祝)

対象時間：10:00～16:00

詳細はイベント特設サイトより御確認ください

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_haneda/

【特典】

会場・通販にて1会計税込3,000円ご購入毎に、クラフトステッカー(全10種)をランダムで1枚プレゼント！

【通販情報】

予約期間：

2026年7月3日(金)12:00～8月2日(日)23:59

発送日：2026年10月発送予定

キッチンカー

期間限定のキッチンカーが登場！コースター付きの限定コラボドリンクを販売します。

【特典】

キッチンカーでコラボドリンクを1点ご注文ごとに、スクエアコースター(全5種)をランダムで1枚プレゼント！

お買い物キャンペーン

羽田エアポートガーデン内店舗でのお買い物キャンペーンが実施決定！

【特典】

羽田エアポートガーデン内対象店舗のご利用税込2,000円毎に、クリアしおり(全5種)をランダムで1枚プレゼント！

※当日中のレシートのみ有効 ※お一人様1回の引換上限：5枚まで（別レシートの合算可）

※金券をご利用されたレシートは対象外となります。

※ポップアップストア・キッチンカーをご利用のレシートは対象外となります。

飲食店キャンペーン

羽田エアポートガーデン内の飲食店にて限定コラボメニューが登場！

【特典】

コラボメニューを1点ご注文ごとに、スクエアコースターをランダムでプレゼント！

※対象5店舗（杉養蜂園、京都 茶寮翠泉、東京焼肉平城苑、紅金、麺屋 優光）はスクエアコースター全11種(ミニキャラ)、「お食事処 泉天空」はスクエアコースター全5種(等身)からのお渡しになります。

フォトスポット

コラボ期間中、羽田エアポートガーデン内にて「デジタルサイネージ」や「キャラクタースタンドPOP」など、撮影を楽しめる特別なフォトスポットが登場！

泉天空の湯 コラボ温浴ご利用券

羽田エアポートガーデン内の温泉施設「泉天空の湯 羽田空港」で利用できる「ロッカーキー風キーホルダー付き温浴ご利用券」を販売します！

販売価格：6,780円(税込)

※配布条件は店舗によって異なります。詳細はコラボHP(https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_haneda/)をご確認ください。

※特典・コラボメニューは無くなり次第、終了となる場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHP(https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_haneda/)をご確認ください。

権利表記・関連情報

【呪術廻戦とは】

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載され、単行本全3巻が発売中。



2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。

呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した全国10の結界(コロニー)。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。

加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。

果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。

【権利表記】

(C) 芥見下々／集英社 ・ 呪術廻戦製作委員会

【関連サイト】

TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/

アニメ『呪術廻戦』5周年特設サイト

https://jujutsukaisen.jp/5th/

羽田エアポートガーデン 公式サイト

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

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