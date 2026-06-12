株式会社ネオマーケティング

マーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、証券コード：4196、代表取締役：橋本光伸、以下ネオマーケティング）は、アジアを中心とする地域の海外現地調査を、英語対応可能な自社スタッフが直接運営する「海外訪問調査パッケージ」の提供を開始しました。

マレーシア、インドネシア、タイ、台湾、インド、ラオスなどでの調査実績をもとに、自宅訪問調査、などを小ロットから提供します。

※ロードサンプリング、対面インタビュー、HUT(ホームユーステスト) も対応可能

■背景・課題認識

海外調査の現場では、現地パートナーへの外部委託を中心とする運用によって「品質にばらつきが出る」「設計意図が現場に伝わらない」「途中で調査設計を変更したくても柔軟に対応できない」といった声が多く聞かれます。

また、海外進出を検討する企業からは「いきなり大規模調査ではなく、小ロットから現地の生活実態を確かめたい」「アンケートではなく、回答者の家のなか・暮らしのなかで起きていることを見たい」というニーズも増えています。

「海外訪問調査パッケージ」は、現地パートナーへの外部委託中心ではなく、自社スタッフが現場に入ることで品質と柔軟性を担保する海外調査サービスです。

■サービス概要

ネオマーケティングでは、アジアを中心とした地域での海外現地調査を自社スタッフが直接運営しています。当社は英語対応可能で海外フィールドリサーチ経験豊富なスタッフが現地に入り、調査品質と柔軟な対応を担保します。

回答者の生活環境や日常行動を直接観察するため、アンケートでは把握しにくい使用実態や潜在ニーズを取得可能です。複雑な調査設計や急な設計変更にも柔軟に対応し、小ロットからの実施が可能です。

【主な活用シーン】

■解決できる課題

■対応地域・手法・業界

- 商品開発：現地の生活実態に基づく仮説検証- 市場理解：ターゲットカテゴリーの使用シーン・代替行動の把握- ユーザーインサイト把握：アンケートでは捉えにくい潜在ニーズの発掘- 海外進出検討：参入可否判断のための小ロット先行調査- 現地パートナーの品質が不透明で不安- オンライン調査では把握しづらい生活実態を知りたい- 少人数から現地調査を試したい- 商品のリアルな使用状況を観察したい

対応地域（パートナーネットワーク含む）：タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ラオス、台湾、インド、ニュージーランド、欧米諸国 など

主な調査手法：自宅訪問調査、街頭サンプリング、オフライン対面インタビュー、ホームユーステスト

対応業界：モビリティ、化粧品、日用品、食品、耐久消費財

■標準スケジュール目安（実施パターン例）

インドネシア・訪問調査10名：約4～8週間

※対象者条件が厳しい場合、リクルート期間が延びることがあります。

■費用イメージ

対応国・手法・人数に応じて柔軟に設計可能。予算・目的に応じてご相談ください。

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,636万円（2025年12月末時点）

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

※ネオマーケティングは、一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（会員社No：20220）に加盟しております。

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp