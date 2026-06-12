【こどもの休日の過ごし方】7/27出発 本格★おやこフレンチ料理教室

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年7月27日（月）に、「本格★おやこフレンチ料理教室(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1602)」を開催いたします。

■7/27出発 本格★おやこフレンチ料理教室 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/7/27 (月) 日帰り

（申込締切日：2026/7/17(金)）

・対象：小1～小6（男女）

※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都千代田区「ハッピークッキング東京本校」

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【親子参加】48,400円

【追加1名】24,200円

※旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：15組30名（最少催行人員：8組16名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1602

■おすすめポイント

１．星付きシェフ直伝の超プレミアム体験！親子で最高峰のフレンチに挑む特別な一日！

親子の料理教室で、しかも講師が星付きシェフがあることは非常に稀です。こんな貴重な機会は二度とないかも？！ ミシュラン一つ星に輝く、高良シェフの丁寧な指導のもと、親子で力を合わせて料理をする達成感はこの夏の思い出になるはずです。家庭に帰った後も「あの時シェフに教わったね」と語り合える、特別な一日の記憶が刻まれます。

２．プロの技で子ども向けに特別アレンジ！お子さまの食の世界を広げる特別な味覚体験！

子どもの舌には馴染みにくいと思われがちなフランス料理ですが、プロの知恵で子ども向けにアレンジしていただきました。この教室をきっかけに、お子様の食の世界が広がり、親子で新しい味覚の世界が開かれることを願って企画しました。

３．主要駅からアクセス抜群！夏休みの平日ランチに親子で楽しむ特別な思い出づくり！

会場は多数の料理教室を手掛ける「ハッピークッキング東京本校(https://www.happycooking.jp/)」です。アクセスは抜群で複数路線・駅から徒歩でお集まりいただけます。夏休みの平日ランチに親子で思い出をつくりませんか？

【徒歩圏内の駅】

竹橋駅（東西線）

神保町駅（半蔵門線、三田線、新宿線）

新御茶ノ水駅（千代田線）

小川町（新宿線）

淡路町駅（丸ノ内線）

大手町駅（丸ノ内線、東西線、千代田線、半蔵門線、三田線）

御茶ノ水駅（中央線、中央・総武線、丸ノ内線）

神田駅（山手線、京浜東北線、中央線、銀座線）

■「レストラン・ラフィナージュ」 高良 康之シェフ プロフィール

1985年、東京 池袋「ホテル・メトロポリタン」からフランス料理人としてのキャリアをスタートし、1989年渡仏。 フランスではランド県、アン県など、地方を中心に研鑽を重ね、2年後に帰国。 帰国後は、赤坂「ル・マエストロ・ポール・ボキューズ・トーキョー」副料理長、日比谷「南部亭」、上野「ブラッスリーレカン」料理長を経て、「銀座レカン」総料理長を勤め上げ、2018年10月、東京 銀座5丁目に「レストラン・ラフィナージュ」を独立開業。 ミシュラン東京2023年版にて1つ星を獲得、ゴ・エ・ミヨ2023年版においても、17/20点・4トックを獲得。 2021年、農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ ブロンズ賞」を受賞。 日本各地より届く良質な食材を中心に、丁寧に仕立てたソースを軸に、現代の趣向を取り入れたフランス料理を展開。合わせて、フランス料理に携わる者が集まり、フランス料理を継承し、次世代への技術指導、人材育成を目的とした「クラブ・アトラス」の会長を務めております。

https://laffinage.jp/index.html

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/780_1_c7bbdbd08ecdc093947d6c21eaa6526a.jpg?v=202606120851 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp