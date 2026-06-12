和真 AIグラス「Oakley Meta」の取り扱いを3７店舗で開始

株式会社和真

株式会社和真は、パフォーマンスAIグラスの新時代を切り拓く「Oakley Meta」の取り扱いを37店舗にて開始いたしました。

オークリーならではのデザインDNAと、業界をリードするMetaのテクノロジーを融合した、Oakley Meta VanguardとOakley Meta HSTNの2モデルを展開します。

オークリーはこれまで、パフォーマンス、カルチャー、スポーツの常識に挑み続け、アイウェアの可能性を再定義してきました。業界をリードするテクノロジーを搭載した革新的なOakley Meta VanguardとOakley Meta HSTNは、内蔵カメラによりハンズフリーでの撮影が可能で、フィールドの中でも外でも最高の瞬間をシェアできるよう設計されています。プレイリストやポッドキャストを楽しみながら、モチベーションを高められるほか、自身のフィジカルパフォーマンスをより深く把握できるインサイトを提供し、リアルタイムデータによって高い集中力をサポートします。

Oakley MetaのパフォーマンスAIは、新たな次元へと進化した「アスレチック・インテリジェンス」です。パーソナルAIアシスタントを内蔵し、アスリートはシンプルな音声コマンドでさまざまな機能にアクセス可能。また、GarminやStravaとの連携も可能でトレーニング中にMeta AIに自身のパフォーマンスやトレーニングについて問いかけることで、リアルタイムのインサイトを即時的に得ることができます。

Oakley Meta Vanguardは、高度なパフォーマンス機能と没入型テクノロジーを融合したスポーツのために設計されたフレームです。動きや持久性を重視した設計で、シールドレンズはヘルメット下にも自然にフィットし、激しい動きの中でも快適な装着感を実現します。Oakleyのサングラスが搭載するPrizm(TM)︎レンズテクノロジーも搭載し、環境やスポーツの用途に合わせて光の波長を調整し色彩やコントラストを際立たせ最適な視界を提供します。また、中央に配置された1200万画素カメラは122度の超広角視野でアスリート視点の映像をダイナミックに記録することができます。高出力のオープンイヤースピーカーは最大時速約48キロメートルの風速環境下で風切り音を低減したクリアなサウンドを届ける機能を備え、ランニングやサイクリングなどのトレーニング中でも集中を維持しやすい設計です。IP67の防塵・防水性能や、最大約9時間のロングバッテリーなど、過酷な環境や長時間の使用を想定した仕様となっています。スポーツシーンに合わせて操作を割り当てられるカスタマイズ可能なアクションボタンも備え、アスリートのパフォーマンスを多角的にサポートします。

Oakley Meta HSTNは、ゴルフやランニングなどのライトスポーツからデイリーユースまで自然に馴染むデザインと、先進AIテクノロジーのMeta AIを融合したライフスタイル型パフォーマンスグラスです。レンズは、Oakley Meta Vanguard 同様にOakleyのサングラスが搭載するPrizm(TM)︎レンズテクノロジーも搭載しつつ、日常の利用に使えるTransitions(R)︎（調光）レンズや度付レンズのラインナップも備えています。IPX4の防水性能や最大約8時間のバッテリー、3K動画撮影に対応した100度視野角の1200万画素カメラを搭載し、オープンイヤースピーカーをフレームに内蔵しています。

和真が目指すアイウェアの価値

和真ではこれまで、長年培ってきたビジョンケアの専門性と商品選定力をもとに、ファッション性と機能性を兼ね備えたアイウェアの提案を行ってまいりました。今回のOakley Metaの導入により、従来のアイウェアの枠を超え、お客様のライフスタイルをより豊かにする新たな価値の提供を目指します。

店頭サポートについて

各店舗では専門スタッフによる丁寧なカウンセリングを実施いたします。製品の特長や使用方法のご案内を行い、お客様一人ひとりに最適な体験をご案内します。

和真 Oakley Meta 取扱い店舗一覧

東京都：銀座本店 / 新宿ANNEX / 西友荻窪店 / リヴィンオズ大泉店 / リヴィン光が丘店 / イーアス高尾店 / イトーヨーカドー東久留米店 / イオンモール東久留米店

神奈川県：藤沢店 / 川崎ルフロン店 / 平塚店

埼玉県：浦和県庁通り店 / イトーヨーカドー大宮宮原店 / コクーンシティさいたま新都心店 / イオンモール浦和美園店 / 川越店 / アリオ川口店 / ピオニウォーク東松山店 / アリオ鷲宮店 / ＭＥＧＡドン・キホーテ蓮田店

千葉県：イオンモール船橋店 / テラスモール松戸店

栃木県：ＦＫＤ宇都宮店 / 宇都宮インターパーク店

宮城県：ザ・モール仙台長町店 / イオンモール仙台上杉店

福島県：郡山うすい店

茨城県：水戸エクセル店

新潟県：長岡リバーサイド千秋店

山梨県：イトーヨーカドー甲府昭和店

長野県：アリオ上田店

静岡県：静岡パルシェ店 / マークイズ静岡店 / 浜松メイワン店

兵庫県：アリオ加古川店

佐賀県：モラージュ佐賀店

沖縄県：沖縄那覇店

詳細を見る :https://www.washin-optical.co.jp/campaign/oakley-meta

和真について

和真（わしん）は 1951 年に設立され、埼玉県浦和市（現在のさいたま市）に最初の店舗をオープンしました。東京・銀座や新宿などに旗艦店を構え、関東地方を中心に店舗を展開しており、アイウェア、コンタクトレンズ、補聴器を販売しています。創業以来人材教育に力を入れている和真は、品質へのこだわりや顧客第一のサービスにおいて高い評価を得ており、1級眼鏡作製技能士が235名、認定補聴器技能者が54名在籍しています（2026年現在）。和真はエシロールルックスオティカグループの一員です。

https://www.washin-optical.co.jp/

https://www.instagram.com/washin_optical/

https://page.line.me/276ttqug