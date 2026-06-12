【和食さとイベントレポート】さとキッズくらぶ会員様対象「セレッソサッカークリニック」開催

SRSホールディングス株式会社

SRSグループのサトフードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：杉本 貴之）が運営する「和食さと」は、地域コミュニティーとの結びつきを深め、地域社会の活性化、スポーツ文化の更新と将来を担う若者の育成に貢献すべく、創業地である大阪を代表するプロサッカークラブ「セレッソ大阪」を、ゴールドパートナー企業として応援しています。

この度、「和食さと」の「さとキッズくらぶ※」会員様を対象に、「セレッソサッカークリニック」を開催いたしました。キャンペーンでたくさんの応募をいただいた中から、抽選で当選された約100名のお子様にご来場いただきました。

※「さとキッズくらぶ」は、小学生以下のお子様を対象にした会員サービスです。

サッカークリニックは、「和食さと」がセレッソ大阪のゴールドパートナーとなった2023年から毎年開催しており、今年で第4回目となります。

5月17日（日）にヤンマーハナサカスタジアムにて行われた本年は、従来までの企画からさらにパワーアップし、同日開催「名古屋グランパス戦」の試合直前のピッチにてサッカー教室体験ができる特別な企画となりました。プロ選手がプレーしている天然芝ピッチで、あと数時間後に試合が始まるという臨場感もあり、熱気あふれる貴重な1日となりました。

天気は快晴で気温は30度近く、5月ながら夏日となる非常に暑い状況でした。そんな中、参加されたお子様が元気よくピッチを駆け回る姿や笑顔から、参加者一同多くの活力を得ることができました。

「和食さと」では、お子様とご家族の笑顔があふれる地域社会をつくるため、さとキッズくらぶのイベントをはじめ、店舗での商品、サービス提供を通じてこれからも取り組んでまいります。

「和食さと」の取り組み ～お子様と外食を楽しむ～

「離乳食」の無料提供サービスを全店舗で実施

「和食さと」では、2025年6月より全店舗で、生後7か月頃～のお子様に「離乳食」を無料で提供しております。さらにすべての店舗でプラスチック容器・乳幼児向け食器（スプーン・フォーク・フードカッター）を完備しており、個室や半個室のテーブル席もほぼ全店にございます。

会員サービス「さとキッズくらぶ」

小学生（12歳）以下のお子様を対象にした会員サービス「さとキッズくらぶ」は、入会費・年会費無料でご入会いただけます。会員証のお渡し、来店スタンプに応じたプレゼント、おこさまドリンクバー無料、お誕生日クーポン、会員様限定のキャンペーンなど、ご家族でのお食事を楽しんでいただけるよう充実した特典をご用意しております。

■「和食さと」について

みんなで入会しよう！さとキッズくらぶ :https://sato-res.com/club/

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/