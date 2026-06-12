【M＆Aご成約】障がい者福祉事業STORIESと病院事業運営 桜十字のM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、埼玉県春日部市を拠点に、障がい者グループホーム10棟を運営する株式会社STORIESと医療・介護・福祉領域を全国展開する熊本県熊本市の株式会社桜十字のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/161/(https://www.ma-cp.com/case/success/161/)

M&A概要

株式会社STORIESは、埼玉県春日部市で障がい者グループホームを運営する会社です。2019年の創業以来、全施設の黒字化にこだわった堅実な経営で事業を拡大してきました。創業時から掲げていた目標の達成が見えてきた中、より多くの利用者へサービスを届けるため、更なる成長発展を目的としてM&Aを検討。当社を通じて情報収集を進める中で出会ったのが、医療・介護・福祉領域を全国展開する株式会社桜十字です。トップ面談では、両社が持つ福祉への想いや成長への熱量、スピード感に強く共感し、早い段階から理想的なパートナーであると感じ、成約に至りました。今後はSTORIESが培った運営ノウハウと桜十字グループの経営基盤を掛け合わせ、障がい福祉領域におけるさらなる成長と新たなサービス展開を目指していきます。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/161/(https://www.ma-cp.com/case/success/161/)

譲渡企業

株式会社STORIES

元代表取締役：木村 航 氏

本社所在地：埼玉県春日部市

事業内容：グループホーム（共同生活援助）

の運営

M&Aの検討理由：更なる成長発展のため

譲受企業

旭東化学産業株式会社

障がい福祉事業部長：増田 修一 氏

本社所在地：熊本県熊本市

事業内容：病院、歯科クリニック、

老健施設などの運営を行う

M&Aの検討理由：関東における障害福祉領域の拡大のため

担当アドバイザー

企業情報部 主任 小里 光

新卒で大手ハウスメーカーへ入社。個人向けの注文住宅や地主向けの収益物件の提案、世代承継課題の解決営業等に従事。その後、中堅中小企業の事業承継に寄与したいという思いから、M&Aキャピタルパートナーズに参画。建設業、ブライダル業、ヘルスケア領域、幅広い分野にてM&A支援実績を有する。

【会社概要】

名称：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&Aサービス関連事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 武田 彩佳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com