【富士急ハイランド】大型コースターアトラクション「FUJIYAMA」において、自動飛行型ドローンによる点検システムを本格導入。2026年6月11日より運用開始。

富士急行株式会社※ドローン点検の様子

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、椿本興業株式会社（本社：大阪府大阪市）、株式会社スカイブリッジ（本社：埼玉県さいたま市）の協力のもと、大型コースターアトラクション「FUJIYAMA」の走路高所点検において、最先端の自動飛行型ドローンによる点検システムを新たに導入し、昨日2026年6月11日(木)より運用開始いたしました。

同アトラクションは、コース全長2,045ｍ、最高部79m、最高速度130km/hという世界トップクラスのスペックを誇るローラーコースターで、1996年の開業以来、多くの皆様にスリルと感動を提供してまいりました。

従来、これらの超高層コースターの点検は、専門スタッフによる目視や、足場を設置しての高所作業で行っていたため、安全対策には万全を期しつつも「危険作業の削減」や「点検の定量化」が課題となっていました。ドローンを導入した点検を実施することにより、画像データやAI解析の活用による点検プロセスの高度化・省力化を目指すとともに、従業員の安全確保を最優先しつつ、保守運営の効率化・精度向上を図ってまいります。

1996年7月17日にオープンしたFUJIYAMAは、今年30周年を迎えます。長年ご愛顧いただいているお客様へ感謝申し上げるとともに、今後も安全かつ快適な絶叫体験の提供に向けた取り組みを進めてまいります。

椿本興業株式会社について

人と技術の架け橋となることを理念とし、100年企業のテクノロジーで現場課題をトータルサポートすることをモットーとし、創業100年を超える機械系の老舗商社としての現場知識・ノウハウを駆使し、各種機械部品・各種機械装置・各種マテリアルの販売を通じて、現場のみなさまの様々な課題を解決しております。

2022年よりドローン・3次元測量のスペシャリストであるスカイブリッジ社との業務連携を開始し、椿本興業の現場力×スカイブリッジの技術力で、最先端技術を駆使し、変わりゆく現場課題を解決いたします。

▼会社名：椿本興業株式会社

▼HP：https://www.tsubaki.co.jp/ja/

株式会社スカイブリッジについて

「人々が安心して生きる世界を創る」を理念に、「あらゆる産業と空を結ぶ架け橋」として、3次元測量とドローン活用を強みに事業を展開しています。

現場でのデータ取得から3Dデータ活用まで一貫してご支援するとともに、ドローンを活用した点検・調査業務を通じて、 全国の遊園地・テーマパーク施設、製造業プラント、航空宇宙関連施設など幅広い分野で、業界の課題を解決しています。

また、「スカイブリッジドローンスクール」を運営し、企業のドローン導入支援や内製化、人材育成のご支援も行っております。

▼会社名：株式会社スカイブリッジ

▼HP：https://www.skybridge-jp.com/

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス：大人6,000円～7,900円、中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円、幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス ／新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車 ／JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/