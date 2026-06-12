【TAC公務員】6/22(月)～27(土)「親子で参加！個別相談ウィーク」をTAC立川校で開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けた「親子で参加！個別相談ウィーク」をTAC立川校で開催します。

2026年6月22日（月）～6月27日（土）、TAC立川校にて開催します！ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#tachikawa

公務員（地方上級・国家一般職）試験を検討されている皆様を対象に、日頃の疑問や不安を解消する個別相談会を開催いたします。

本イベントは学生・社会人を問わず、どなたでもご参加いただけます。

また、「親子で一緒にじっくり話を聞きたい」というご要望にお応えし、保護者様との同伴も大歓迎です。

公務員への一歩を迷われている方は、ぜひこの機会にお気軽にお越しください。

※親子で参加！個別相談ウィークは予約制となっております。また特典として入会金1万円免除券を進呈します

■日時／場所

2026年6月22日（月）～6月27日（土）



TAC立川校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/tachikawa.html)にておまちしております

TAC立川校は、学生から社会人、シニアの方まで幅広い年齢の方に、就職、キャリアアップ、自己啓発をめざしてご利用いただいている校舎です。近くには国営昭和記念公園もあり、気分転換にオススメです。アットホームな雰囲気で、受付スタッフ一同、皆さまをサポートしています。資格取得にご興味がございましたら、お気軽にご相談にお越しください。

【アクセス】

〒190-0012 立川市曙町1-14-10 井門立川曙町ビル

※JR立川駅北口より徒歩4分

多摩都市モノレール立川北駅より徒歩3分

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00／土日祝 9:00～17:00

※立川校は休業日がございます。詳細はコチラからご確認ください。

【お問い合わせ】

電話番号 042（528）8898（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

ご予約はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#tachikawa

- 立川校担当スタッフより

「公務員試験の概要を知りたい」

「立川校の雰囲気を知りたい」

「学習に不安がある」

そんな疑問や不安に、専門スタッフが一人ひとり丁寧にお答えします。

試験制度、講座内容、学習フォロー制度等について詳しくご説明いたします。親子で一緒に参加することで、進路選択への理解を深め、安心して公務員試験への準備を進めることができます。

ぜひお気軽にご参加ください。



【参加無料・要予約】

公務員への第一歩を、親子で一緒に踏み出しましょう！

- 立川校担任講師のご紹介TAC公務員講座 須田 佑介 講師

立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#tachikawa

2027年・2028年合格目標のコースが今お得！

夏割キャンペーンPart1は期間限定（～6/30）のお得なキャンペーンです。「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

＜夏割キャンペーンPart1対象コース＞2027年合格目標 総合本科生 Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sougoulite.html)

人気No.1コースの「総合本科生」をコンパクトにし、タイパ重視の方におすすめのコース

夏・秋から学習を始め、地方公務員や国家公務員など主要な公務員試験を幅広く併願受験できるコースです。多くの受験生が苦手とする論文試験対策、人物試験対策もしっかり行いますので、安心して学習を進めることができます。

2028年合格目標 1.5年総合本科生・1.5年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_15sou-15tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！ 1年半でより確実に合格を目指すコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験の重要科目の２回転学習に加え、論文試験や人物試験対策もしっかりと行い、より確実に合格を目指すことができます。Plusでは2年目のカリキュラムに「論点補強講義」などがプラス。生活と学習の両立がしやすいゆとりのスケジュールで合格を目指せます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html