【7/16開催】船井総合研究所主催の「会社法務研究会」にコーチ・エィ取締役が登壇

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード：9339）は、株式会社船井総合研究所主催、2026年7月16日（木）開催の「会社法務研究会」に、弁護士であり、当社取締役（監査等委員）を務める片岡 詳子が登壇することをお知らせいたします。

｜開催概要

お申込みはこちらから :https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/samurai271/139968/

企業の法務体制強化に伴い法務人材の需要が高まるなか、採用に加えて、育成や定着も多くの企業における重要な課題となっています。これを踏まえ本研究会では、入社から退職までに従業員がもたらす価値の総和であるELTV（Employee Life Time Value、生涯従業員価値）やキャリア形成に関する法務担当者の取り組み例が、講師陣の多様な視点から共有されます。

当社の片岡からは、「企業内法務パーソンのキャリア戦略と業務拡大の展望」をテーマとして、パナソニックホールディングス株式会社、株式会社ファーストリテイリング、合同会社ユー・エス・ジェイなどでの企業法務経験をもとに、法務を強くする人材とスキルセット、法務業務を通じたキャリアの多様性についてお伝えいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/143_1_a21efa99b6d7235e67433365963c19b8.jpg?v=202606120851 ]お申込みはこちらから :https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/samurai271/139968/

｜第一講座 法務担当者のキャリア形成とELTVを最大化させるための取り組み

講師：株式会社船井総合研究所 法律・労務支援部 マネージング・ディレクター 吉冨 国彦氏

｜第二講座 法務部員のワークライフ実践事例

- 法務人材採用と定着の具体的手法- 従業員のELTV（生涯従業員価値）を最大化するための具体策

講師：

株式会社船井総研ホールディングス リーガルコンプライアンス部 マネージャー/

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング 監査役 弁護士 宇治 圭氏

｜第三講座 企業内法務パーソンのキャリア戦略と業務拡大の展望

- 法律事務所と事業会社での働き方とキャリアの見え方- ライフイベント前後でのワークライフ

講師：株式会社コーチ・エィ 弁護士 片岡 詳子

｜情報交換会（参加企業様同士による情報・事例交換）

- 法務を強くする人材とスキルセット- 法務という業務を通じたキャリアの多様性

ご参加の法務担当・責任者様との、共通課題や取り組み事例に関する直接の情報交換

｜まとめ講座 法務部門の持続的成長に求められる人材開発

講師：株式会社船井総合研究所 法律・労務支援部 マネージング・ディレクター 吉冨 国彦氏

株式会社コーチ・エィについて

- なぜ、企業経営において法務部の持続的成長が重要なのか- 法務人材の採用、育成、定着の勘所

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://www.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』