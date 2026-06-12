平屋で“絶対に取り入れたい”間取り1位は「広いLDK」！情報やサポートは「実際に建てた方の施工事例・写真」を求める声も

株式会社NEXER

■平屋に対するイメージと、間取り・不安のリアル

階段のないワンフロアで完結する暮らし。

近年、平屋を新築住宅の選択肢として前向きに考える方が増えてきました。家事がしやすく、年齢を重ねても住み続けやすい点が注目されています。

とはいえ、平屋と聞いて思い浮かべるイメージは、人によってずいぶん違うのではないでしょうか。「昔ながらの家」という懐かしさを抱く人もいれば、「広々と暮らせそう」という憧れを持つ人もいます。

ということで今回は、浜松市の注文住宅『幹工務店』と共同で、全国の男女500名を対象に、「平屋を建てるなら」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと浜松市の注文住宅『幹工務店』による調査」である旨の記載

・幹工務店（https://www.miki1972.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.miki1972.jp/blog/21845/）へのリンク設置

「平屋に対するイメージと住まいづくりに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月28日 ～ 6月4日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：「平屋」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？

質問2：そのイメージを持った理由を教えてください。

質問3：もし平屋を建てるとしたら、間取りで「絶対に取り入れたい」と思う要素はどれですか？（複数選択可）

質問4：その中で最も重視したいものと、その理由を教えてください。

質問5：平屋の間取りや生活環境について、不安に感じることはありますか？（複数選択可）

質問6：その中で最も不安に感じることと、具体的にどのような不安かを教えてください。

質問7：平屋を検討・建築する際に、どのような情報やサポートがあると嬉しいですか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■28.8％が、平屋のイメージは「古風・昔ながらの家のイメージがある」と回答

まず、平屋と聞いてどのようなイメージを持つかを聞いてみました。

最も多かったのは「古風・昔ながらの家のイメージがある」で28.8％でした。

次いで「広い土地が必要そう」が14.4％、「のんびり・ゆとりある暮らしができそう」が13.4％と続きました。

そのイメージを持った理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「古風・昔ながらの家のイメージがある」と回答した方

・そのような家を見ないから。（20代・女性）

・伝統的なデザインだから。（20代・女性）

・古民家カフェとか好きなので、そういうイメージだった。（20代・男性）

「広い土地が必要そう」と回答した方

・知り合いの家がそんな感じだから。（20代・男性）

・土地の広さがないと狭い家になってしまう。（30代・女性）

・敷地が広くないと必要な部屋数が確保できない感じがする。（30代・女性）

「のんびり・ゆとりある暮らしができそう」と回答した方

・二階がないので動く範囲も限定的な分、余計な動線が無いのでゆったりできそう。（30代・男性）

・のんびりとした風景のところに立っていることが多くて自分だけの空間が持てそうだから。（30代・女性）

・横に長いので二階に上がる必要もないのでゆっくり出来そう。（40代・男性）

「古風・昔ながらの家のイメージがある」と回答した方は、伝統的なデザインや古民家カフェなど、日常で目にする建物や好みに基づいた印象を持っているようです。「広い土地が必要そう」と回答した方は、実際に知っている住宅の規模や、部屋数を確保するための土地面積への想像が影響しています。

「のんびり・ゆとりある暮らしができそう」と回答した方は、二階がないことや横に広がる間取りがもたらす動線の少なさや、空間のゆとりに注目していることがわかります。

■43.4％が、取り入れたい間取りの要素は「広いLDK」と回答

続いて、もし平屋を建てるなら、どんな間取りの要素を取り入れたいかを聞いてみました。

最も多かったのは「広いLDK」で43.4％でした。

次いで「回遊動線（ぐるっと歩き回れる間取り）」が23.8％、「書斎・ワークスペース」が18.8％、

「ウォークインクローゼット」が18.0％と続き、家族が集まる空間の広さと、動きやすさへの関心の高さがうかがえます。

その中で最も重視したいものと、その理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

その中で最も重視したいものと、その理由を教えてください。

・洗濯する場所 洗濯物置き場が必要だと思うから。（20代・女性）

・階数がない分、横を広くしたいから。（20代・女性）

・書斎 リフレッシュできる空間が欲しい。（20代・男性）

・パントリー。生活感を隠せるから。（20代・女性）

・広いLDKで生活を完結させたいから。（30代・男性）

・収納系は多めに取り入れたい。物を捨てられないタチだから。（30代・女性）

平屋の間取りで重視したい要素は、ライフスタイルや日常の使い勝手に応じて異なることがわかります。洗濯物置き場やパントリーなど、家事のしやすさや生活感の調整に関わるスペースを重視する声があり、毎日の生活動線や収納の利便性を意識しているようです。

一方で、広いLDKや横に広がる空間、書斎・ワークスペースなど、家族との過ごしやすさや自分だけのくつろぎの時間を確保したいという意見も多く見られました。平屋の間取りは「生活の利便性」と「快適さ・くつろぎ」の両面を考慮して設計したいという希望があることがわかります。

■32.2％が、不安に感じることは「十分な広さの土地を確保できるか」と回答

続いて、平屋の間取りや生活環境について、不安に感じることを聞いてみました。

最も多かったのは「十分な広さの土地を確保できるか不安」で32.2％でした。

次いで「防犯上の不安がある」が25.2％、「収納スペースが少なくなりそう」が21.8％と続きました。

その中で最も不安に感じることについて聞いてみたので、一部を紹介します。

その中で最も不安に感じることと、具体的にどのような不安かを教えてください。

・平屋なので、逃げるところがない。（20代・女性）

・スペースの確保 狭くならないかどうか。（20代・男性）

・二階がない分広くしないといけなくなるので。（20代・女性）

・平屋だとやはり土地が広くなければ、家も小さいものになってしまうと思うので、価格が気になる。（30代・女性）

・日当たりが心配。季節によって昼間、日当たりが不十分だと不安になるので。（30代・女性）

・防犯が一番の不安。プライバシーの確保と自分たちの希望をどう取り入れるか。（30代・女性）

「土地の広さ」と「防犯」という二つの不安が見えてきます。

平屋は建物が横に広がるため、広い土地が必要になりやすく、その分価格への不安につながります。また、すべての窓や出入口が地面に近いため、防犯面を気にする声もありました。

加えて、日当たりや採光を心配する声もあります。

建物が一階に広がることで、中心部まで光が届きにくいのではないかという不安です。

こうした不安は、土地選びや間取りの工夫によってある程度軽減できます。

だからこそ、検討段階で情報を整理しておくことが重要です。

■25.6％が、あると嬉しい情報・サポートは「実際に建てた方の施工事例・写真」と回答

最後に、平屋を検討・建築する際に、どのような情報やサポートがあると嬉しいかを聞いてみました。

最も多かったのは「実際に建てた方の施工事例・写真」で25.6％でした。

次いで「坪単価や建築費用の相場情報」が15.6％、「ライフスタイルに合わせた間取り提案」が13.4％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「実際に建てた方の施工事例・写真」と回答した方

・成功例を見てみたい。（20代・男性）

・イメージが掴めるので。（20代・女性）

・分かりやすいから。（30代・女性）

「坪単価や建築費用の相場情報」と回答した方

・いくらかかるのか想像しやすいから。（20代・女性）

・金額が分かると検討しやすいから。（20代・男性）

・費用が一番心配だから。（30代・男性）

「ライフスタイルに合わせた間取り提案」と回答した方

・有効な部屋の使い方。（20代・男性）

・人それぞれ生活において大事にしたいところは違うだろうから。（20代・女性）

・住みやすい家にしたいから。（30代・女性）

施工事例や写真については、「完成後のイメージを具体的に持ちたい」という理由が見られました。文章だけではわかりにくい住まいの雰囲気や間取りを、実際の写真で確認したいと考える方が多いようです。

費用に関する情報では、「検討するうえで金額の目安を知りたい」という声が目立ちました。注文住宅は費用の見通しが立ちにくいため、坪単価や建築費用の相場が分かる情報は、安心して比較・検討するために重要だと考えられます。

間取り提案については、「自分たちの暮らしに合う家にしたい」という意見が多く見られました。家族構成や生活スタイルによって必要な空間は異なるため、暮らしに合わせた具体的な間取り例への関心が高いことがわかります。

■まとめ

今回の調査では、平屋に対して「古風・昔ながらの家」という懐かしいイメージを持つ一方で、広い LDK やゆとりある暮らしに憧れる人が多いことがわかりました。一方で、土地の広さや防犯、費用などへの不安も根強くあります。

こうした不安を解消するには、具体的な情報が重要です。

実際の施工事例や費用の相場、自分の暮らしに合った間取り提案などを確認することで、平屋での暮らしをより具体的にイメージしやすくなります。

これから平屋を検討する方は、まず実例や相場をじっくり調べることから始めてみると、より納得のいく家づくりにつながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと浜松市の注文住宅『幹工務店』による調査」である旨の記載

・幹工務店（https://www.miki1972.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.miki1972.jp/blog/21845/）へのリンク設置

【幹工務店について】

社名：株式会社幹工務店

所在地：〒432-8051 静岡県浜松市中央区若林町2804番地-3

代表取締役社長：藤井 武俊

Tel：053-453-0719

URL：https://www.miki1972.jp/

事業内容：静岡県西部（浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・掛川市など）を中心に、デザイン注文住宅を手がける工務店。完全自由設計の「AXIS ONE」や長期優良住宅基準を満たす高性能規格住宅「BRANCH BOX」を展開しています。

10年、20年先もこの家でオシャレに楽しく安全に暮らせるように…

単に建てるだけでなく、住まうことを重視し、実際の暮らしをシミュレーションしながら、お客様と一緒に家づくりを進めます。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア