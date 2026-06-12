【福島県浪江町】「浪江駅グランドデザイン基本計画」住民説明会を開催します。
浪江駅前周辺整備完成イメージ図１.
浪江駅前周辺整備完成イメージ図２.
浪江町では、浪江駅周辺のにぎわい創出を目的として『浪江駅周辺グランドデザイン基本計画』を令和４年３月に策定し浪江駅周辺整備事業(https://www.town.namie.fukushima.jp/site/devardsta/)を推進してまいりました。
本年度より、建物の工事が開始となり、事業の実施内容 及び 進捗状況等に係る住民説明会を開催することとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。
本説明会では、本事業にご協力いただいている建築家の隈研吾(https://kkaa.co.jp/)氏、プロジェクトプランナーの伊東順二氏(https://junjiito.com/)、及び基盤整備工事を受託しているUR都市機構(https://www.ur-net.go.jp/)にご説明いただきます。
つきましては、ぜひご取材賜り、広く情報発信をしていただけますようお願い申し上げます。
https://prtimes.jp/a/?f=d169811-20-e2bdf95b25e6c100321db2379655f1d1.pdf
1.住民説明会 概要
【開催日時】2026年6月21日（日曜日）午後1時30分～午後3時（予定）
【開催場所】浪江町地域スポーツセンター/秋桜アリーナ サブアリーナ(https://abc-futaba.com/co/sport_001/)
(〒979-1521 福島県双葉郡浪江町権現堂下馬洗田５－２(https://www.google.com/maps/place/%E6%B5%AA%E6%B1%9F%E7%94%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@37.4921889,140.9881885,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6020ea23a6c034ad:0x5f9b7d3c4a86d223!8m2!3d37.4921889!4d140.9881885!16s%2Fg%2F11c1vld7fz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D))
【対 象】・現在浪江町に住民票がある方
・平成23年3月11日時点で浪江町に住民票があった方
2.ご取材について
・取材にお越しになる場合は、事前に下記問合せ先までご連絡をお願いします。
・取材の際は、会場受付にてお名刺を1枚提出いただきます。
・取材中は社名入りの腕章等を着用してください。
・浪江駅周辺整備事業のイメージパース等は、受付時にCD(各社１枚)をお渡しします。
【問合せ】
浪江町役場 市街地整備課 計画係
電話：0240-23-0227 メール：namie23010@town.namie.lg.jp
【関連動画】
■なみえチャンネル [福島県浪江町公式](https://www.youtube.com/@namie.fukushima)
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dXb8ZFOniM8 ]
■「ナミエでゼロイチ」- 移住したい町No.1！「浪江町」で見つける起業のタネ
第3回『まちづくり×デザイン』
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7S_QMkfJlQE ]
■PIVOT 公式チャンネル
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=j9z9s6jw4u0 ]