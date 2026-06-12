【阪急うめだ本店】関西初お披露目！注目のE-BIKEブランド「ROUGHGRID」の新作モデルが6月17日(水)より期間限定で登場

株式会社阪急阪神百貨店

ROUGHGRID BIKES Co. E-BIKE POP-UP(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12699282_2067.html)

期間：2026年6月17日(水)～23日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』コトコトステージ81

近年、E-BIKE(スポーツ型電動アシスト自転車)のブームが日本国内でも本格化し、単なる移動手段ではなく、“大人の新しい趣味”や“スタイリッシュなライフスタイル”として日常の通勤や週末のアウトドアなど暮らしに定着しつつあります。

阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』コトコトステージ81には、6月17日(水)～23日(火)の期間、注目のE-BIKEブランド「ROUGHGRID(ラフグリッド)」が登場。新作モデル「LYNX」を関西初お披露目します。

ROUGHGRID LYNX 495,000円

“Built for the grid, born for the rough. ”をコンセプトに、都市のために作られ、 荒れた道のために生まれたE-BIKE。

都市のアスファルトから未舗装路まで、境界線を引かずに走れる一台を目指し、都会に馴染むデザインとラフな路面にも対応する走行性能を兼ね備えています。

競技用マウンテンバイクのサスペンション構造を採用することにより宙に浮いているような乗り心地肉厚でパンクに強くオンオフロードを問わないファットタイヤ(サイズ：20inchx4.0)カラー液晶モニターで視認性もよく操作も容易BMXタイプの最低限の配線で見た目も美しいハンドル周り