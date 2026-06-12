ナッコプセ専門店「사위식당（サウィ食堂）」、6月18日（木）に高松店オープン！

株式会社Global Access

韓国No.1のナッコプセフランチャイズ『사위식당(サウィ食堂)』は、2026年６月18日（木）に、高松店をオープンすることを決定いたしました。

▼サウィ食堂 高松店

住 所：香川県高松市鍛冶屋町１－７ AKビル鍛冶屋町II 1階

アクセス：JR高松駅から徒歩15分、琴電片原町駅から徒歩10分 駐車場がございませんので、お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください

Google Map(https://share.google/8txOqxRfrwolmYfEg)

営業時間：11:00～23:00

６月１８日（木）グランドオープン！！

ご予約は下記ホットペッパーから受付しております！

ホットペッパーでご予約 :https://www.hotpepper.jp/strJ004612257/

また、最新の営業状況につきましては、下記インスタグラムの方から発信してまいりますので、この機会にフォローいただけますと幸いです。

サウィ食堂高松店Instagram :https://www.instagram.com/sawee_takamatsu/

サウィ食堂のナッコプセ

낙곱새（ナッコプセ）は낙지（ナクチ）タコ/곱창（コプチャン）ホルモン/새우（セウ）エビの頭文字を取ったことが由来の、韓国釜山発祥の郷土料理です。サウィ食堂は、韓国で30店舗以上を展開いるほか、マレーシアにも進出しており、フランチャイズとしては業界トップに位置しております。サウィ食堂の味の決め手となるタレは、17種類の食材から作られる秘伝のタレで、72時間の低温熟成を経て使用されます。日本でも韓国本場と変わらぬ味をご提供しておりますので、是非自慢のナッコプセを召し上がっていただければ嬉しいです。

また、日本ではまだ馴染みのない料理であるナッコプセですが、今年2025年、楽天トレンド予測において、麻辣湯に並ぶ注目グルメとしてノミネートされました。その効果もあってか、只今各種メディア関係各社様から多くの取材依頼をいただいております。サムギョプサルに次ぐ、定番韓国料理の一角を担えるよう、本部一同盛り上げて参りますので、是非引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします！

フランチャイズ加盟店積極募集中！！

サウィ食堂では、日本でのフランチャイズ加盟店の募集を開始しております。上陸からわずか一年で10店舗を達成、2025年4月～2026年3月の全店舗平均坪月商はなんと80万超え、モデルとなる20坪の店舗で月商1600万円超えの水準です。加盟店様の努力もあり、新大久保や鶴橋などのコリアンタウン商圏以外でも勝負できる業態であることが証明されました。昨年の上陸以来、熱が冷めることなく、依然大変多くのお客様にご来店をいただいておりまして、お店にお客様が溢れてしまっております...

「早くお店を増やしてほしい！」「家の近くにお店を作ってほしい！」

といったお声がけを毎日頂いており、早急に加盟希望者様を求めております。

遊休物件の活用や、業態変更にも対応しておりますので、コストを抑えながら出店が可能です。スケルトンからの場合は2500～3500万円ほどの予算で、重飲食物件から業態変更の場合、工事費/加盟金等のFC費用も含め1000万円以内で出店した事例もあり、業態変更後初月から売り上げ倍増の実績もございます。

また、サウィ食堂に着目いただいた大型商業施設様からも続々と入店のご提案をいただいており、投資金額とタイミング次第で超好立地区画での出店をご案内することも可能です！今大注目の業態でしか得られないチャンスを、サウィ食堂を通じて掴んでみませんか。

重点募集地域：高いポテンシャルがあり、現時点で優先的にご案内可能な地域

・北海道 札幌エリア

・福岡 博多エリア

・神奈川 横浜エリア

・静岡エリア

・北信越エリア

・関東近郊（埼玉・千葉）エリア

・東京都内全域

詳細は下記サウィ食堂ホームページ＞フランチャイズからご確認いただけます。物件情報やコラボ、取材等のご提案もお待ちしておりますので、フォームからお気軽にご連絡ください。

サウィ食堂公式ホームページ :https://www.sawee-japan.com/

サウィ食堂韓国本部：OASIS FNB Inc.

サウィ食堂日本本部/店舗運営：株式会社un.s

フランチャイズ募集/マーケティング/ホームページ運営：株式会社Global Access