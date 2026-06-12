【6/5開催】エフアンドエムが京都銀行主催の企業向けウェビナーに登壇しました

株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、京都銀行（本社：京都府京都市、取締役頭取：安井 幹也）が主催し、当社が共催した企業向けウェビナー「次なる10年を創る、攻めの『設備投資』戦略 ～大型補助金・優遇税制を活用して事業成長を加速させる方法～」に登壇し、16社の企業様にご参加いただきました。

1．ウェビナーの内容

本ウェビナーでは、売上10億円以上で中長期的な設備投資をご検討中の企業様へ向け、自己資金だけでは実現が難しい大規模プロジェクトを後押しする「国や自治体の強力な支援策（補助金・税制）」について、京都銀行とタッグを組み、徹底解説しました。

最大50億円の補助上限額となる「中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた大規模成長投資補助金」や「中小企業成長加速化補助金」に加え、「地域未来投資促進税制」、2026年4月に新設された大胆な投資促進税制である「特定生産性向上設備等投資促進税制」の4つの重要施策について、過去の活用事例も交えながらお伝えしました。

2．セミナー概要

タイトル：次なる10年を創る、攻めの「設備投資」戦略

～大型補助金・優遇税制を活用して事業成長を加速させる方法～

開催日時：2026年6月5日（金）14:00～15:00

会場：オンライン（Webex）

参加費：無料

講師：株式会社エフアンドエム 補助活用コンサルタント 東村 元寿

株式会社エフアンドエム 税制活用コンサルタント 松原 良

【会社紹介】

式会社エフアンドエムは、中堅・中小企業や個人事業主の成長を支える支援サービスを提供する企業です。『サービスの水道哲学』に基づいた低価格で良質なサービスにより、複雑化する環境下での経営課題を解決します。また、企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤を整え、持続的な成長と豊かさを実感できる社会を実現します。

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M Co., Ltd.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2026年3月末現在）

連結売上高：208億767万円（2026年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

講師派遣型研修サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：990人（2026年3月末現在・連結）

コーポレートサイト：https://www.fmltd.co.jp/

投資家情報（IR）：https://www.fmltd.co.jp/ir/