【福島県浪江町】隈研吾デザイン大堀相馬焼 完成披露会について
<報道機関向け完成披露会 概要>
開 催 日 時：2026年6月20日（土曜日）16時00分～16時30分
開 催 場 所：道の駅なみえ (https://michinoeki-namie.jp/about/)大会議室
(浪江町大字幾世橋字幾世橋知命寺60)
対 象：報道関係者、関係者のみ
主 催 者：大堀相馬焼協同組合(https://www.somayaki.or.jp/index.html)
出 席 者：大堀相馬焼協同組合 理事長 半谷 秀辰
株式会社 隈研吾建築都市設計事務所(https://kkaa.co.jp/) 主 宰 隈 研吾
双葉郡浪江町(https://www.town.namie.fukushima.jp/) 町 長 吉田 栄光 (他、関係者)
当日は、隈研吾氏より本プロジェクトのエピソードについてお話しいただきます。
会の終了後、報道機関の皆様の取材をお受けいたします。
1.建築家 隈 研吾氏とのコラボ背景
このプロジェクトは、浪江町が進めている浪江駅周辺整備事業の設計(https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress81/special3.html)でご協力いただいている隈研吾氏に大堀相馬焼(https://namietourism.jp/feature/namie-ohori/)のデザインをお願いし実現したものです。
300年の歴史と伝統を有する大堀相馬焼が、建築家 隈研吾氏のデザインで新たな魅力を備えた陶器となりました。
2.ご取材について
取材を希望される場合、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。
【問合せ】浪江町役場 市街地整備課 F-REI立地室長 上野
電話：0240-23-6927 メール： uenok@town.namie.lg.jp
【関連動画】
■なみえチャンネル [福島県浪江町公式](https://www.youtube.com/channel/UCSeFpozPKXTm_frDTqccxpQ)
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cm2dlRJ9amk ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SZHjvzuK70I ]