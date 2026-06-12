【福島県浪江町】隈研吾デザイン大堀相馬焼 完成披露会について

写真拡大 (全2枚)

福島県浪江町



<報道機関向け完成披露会 概要>

開 催 日 時：2026年6月20日（土曜日）16時00分～16時30分


開 催 場 所：道の駅なみえ (https://michinoeki-namie.jp/about/)大会議室
　　　　　　　(浪江町大字幾世橋字幾世橋知命寺60)


対　　　　 象：報道関係者、関係者のみ


主　 催　 者：大堀相馬焼協同組合(https://www.somayaki.or.jp/index.html)


出 席 者：大堀相馬焼協同組合 理事長 半谷 秀辰


　　　　 　株式会社 隈研吾建築都市設計事務所(https://kkaa.co.jp/) 主 宰 隈 研吾


　　　　　 双葉郡浪江町(https://www.town.namie.fukushima.jp/)　　　 町　長 　吉田 栄光　　(他、関係者)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


当日は、隈研吾氏より本プロジェクトのエピソードについてお話しいただきます。


会の終了後、報道機関の皆様の取材をお受けいたします。


1.建築家 隈 研吾氏とのコラボ背景

　このプロジェクトは、浪江町が進めている浪江駅周辺整備事業の設計(https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress81/special3.html)でご協力いただいている隈研吾氏に大堀相馬焼(https://namietourism.jp/feature/namie-ohori/)のデザインをお願いし実現したものです。


　300年の歴史と伝統を有する大堀相馬焼が、建築家 隈研吾氏のデザインで新たな魅力を備えた陶器となりました。


2.ご取材について

取材を希望される場合、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。


【問合せ】浪江町役場　市街地整備課 F-REI立地室長 上野
電話：0240-23-6927 メール： uenok@town.namie.lg.jp


【関連動画】

■なみえチャンネル　[福島県浪江町公式](https://www.youtube.com/channel/UCSeFpozPKXTm_frDTqccxpQ)


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cm2dlRJ9amk ]


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SZHjvzuK70I ]