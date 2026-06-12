【鹿児島高専】鹿児島高専テクノクラブ 令和８年度第１回「技術研修会」を開催

独立行政法人国立高等専門学校機構白谷氏による特別講演の様子

鹿児島工業高等専門学校（鹿児島県霧島市 校長：道地慶子 以下「鹿児島高専」）は、産学官交流組織「鹿児島高専テクノクラブ」（鹿児島県霧島市 会長：鶴ヶ野 未央）による、「令和８年度第１回技術研修会」を令和８年６月５日（金）に開催致しました。

※鹿児島高専テクノクラブ（ＫＴＣ）とは、南九州地域の有志企業と鹿児島高専との産学官交流組織です。

■目的

鹿児島高専は「地域の産業、文化あるいは生活を支えていく地域に根差した高専とすること」をミッションの１つとして掲げており、この技術研修会は地域との連携強化にもつながる取組となっています。

■技術研修会の様子

研修会にはKTC会員企業５５社をはじめ、本校教職員等を含む１０５名以上の参加がありました。

特別講演として、株式会社グローバルホスピタリティラボ代表の白谷美鈴氏による「技術力を選ばれる価値に変える接遇力 -CA・万博講師が伝える、人で差がつく企業の共通点- 」と題した講演が行われました。白谷氏の経験やデモンストレーションをもとに接遇力の重要性が示されるとともに、技術者のための接遇３原則など、実践的なポイントが紹介されました。参加者からは、「リスペクトオールと笑声を意識して周りの社員やお客様に向き合いたいと思った」、「学生との接し方にも活用したい」等の意見が寄せられ、有意義な会になりました。

後半では、鹿児島高専教務主事の徳永仁夫教授より、今年度から新しくなった学科に関する説明と、鹿児島高専同窓会長の末廣浩二氏より、同窓会の紹介および連携についてのお話をしていただきました。

■鹿児島高専テクノクラブの活動

KTC代表 鶴ヶ野会長挨拶の様子、特別講演の会場全体の様子

鹿児島高専テクノクラブでは年３回の技術研修会を実施しており、様々な分野から講師を招聘し、時勢にマッチしたテーマで特別講演を行っています。この他にも、以下のような活動をしています。

・学生に地域企業を知ってもらうため、高専生のための地域企業研究会の開催

・学生への特別講義や地域企業・現場見学等、ＫＴＣを核とした地域創生の取り組み

・鹿児島高専教員との共同研究の推進を図るための助成事業または技術相談

・鹿児島高専教員が企業の若手社員に講義を行う人材育成事業 等

■鹿児島工業高等専門学校について

＜教育理念＞

未来の技術を創る人を育てる

＜ミッション＞

１．国際的に通用する創造性豊かで人格が優れた技術者を養成する。

２．開発型の教育・研究に重きをおき、社会的・経済的価値あるものを創出していく。

３．地域の産業、文化さらには生活を支えていく地域に根差した高専とする。

＜育成する人材像＞

１．人類の未来と自然との共存をデザインする技術者

２．グローバルに活躍する技術者

３．創造力豊かな開発型技術者

４．相手の立場に立ってものを考える技術者

学校写真鹿児島工業高等専門学校

所在地：鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1

校長：道地 慶子

設立：昭和38年4月

URL：http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関