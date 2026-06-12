金融IT検定「中級」2026年10月 第1回試験実施へ

特定非営利活動法人金融IT協会背景と目的

金融IT協会が運営する「金融IT検定（初級）」は、おかげさまで合格者数が1,500名を超えました。合格者の皆さまや所属企業からは「さらに実践的なスキルを習得・証明したい」「デジタル・AIを使った企画・推進力を身につけたい」というご要望が高まっており、このたび中級資格の開発に着手することとなりました。

金融業界では、AI活用・デジタル変革（DX）への対応が急速に進む一方、現場で企画・推進できる人材の不足が深刻化しています。既存の資格・研修は金融知識またはIT知識の一方に偏る傾向があり、「金融業務の文脈でAI・デジタルを使いこなせる人材」を体系的に育成・評価する仕組みが業界全体で求められていました。

金融IT検定「中級」は、この課題に応えるための認定資格です。受験者が「現状分析から課題を特定し、デジタル・AIを活用した解決策を企画・提案できる人材」であることを、業界共通の客観的な基準で認定します。

試験・プログラム概要案（第1回）[表: https://prtimes.jp/data/corp/135952/table/7_1_20fe70d40e2d98160d394735a9a1da89.jpg?v=202606120851 ]

※詳細日程は2025年7月以降に発表予定です。乞うご期待下さい。

金融IT協会について

金融IT協会（FITA）は、金融 × ITに関わるすべての人へ組織の枠を超えたコミュニティを提供する団体です。金融業界横断でのデジタル人材育成、ITの民主化をミッションに、2024年1月に対外活動を開始しました。

法人名：特定非営利活動法人 金融IT協会（Financial Information Technology Association / FITA）

所在地：〒104-0031 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA

代表者：理事長 山口 省蔵

金融IT検定（初級）について

「金融IT検定（初級）」は、金融に関係するすべての方を対象にしています。金融ITに関わる基礎的な知識を体系的に学べる資格制度です。試験はCBT形式で実施しています。受験者は全国各地のテストセンターにあるオンライン端末で受験可能です。

URL：https://fita.or.jp/digitalhr/certificate

お問い合わせ先

金融IT協会 事務局（担当：横堀）

E-mail：certificate@fita.or.jp

URL：https://fita.or.jp/contact（問い合わせフォーム）