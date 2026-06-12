「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」 に出展
鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、2026年6月24日（水）～25日（木）にマリンメッセ福岡 B館・A館（一部）で初開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に、KONOIKEグループとして出展します。
今回の出展では、九州域内、九州から日本全国、九州から海外に向けた物流ネットワーク、ならびに最新技術の取り組みという4つの枠組みを通じて、KONOIKEグループの幅広いサービスをご紹介します。
KONOIKEグループ ブースイメージ
■主な出展内容 【ブース位置：BR-01】
１．ブースにおけるご紹介内容
１.九州域内の物流ネットワーク
KONOIKEグループの九州産交運輸株式会社が2026年4月に開設した、鳥栖定温流通センターを中
心とする物流ネットワークをご紹介します。
※KONOIKEグループWebサイト 「鳥栖定温流通センター」
https://www.konoike.net/solution/detail/tosu_temperature_controlled_distribution_center.html
２.九州から日本全国に向けた物流ネットワーク
全国の定温物流ネットワーク、医療サプライチェーン全体にサービスを提供する「Hospital Logi
stics」、航空貨物定温輸送サービスなどをご紹介します。
※KONOIKEグループWebサイト 「定温物流」
https://www.konoike.net/solution/servicelineup/coldlogistics/
※KONOIKEグループWebサイト「メディカル」
https://www.konoike.net/solution/servicelineup/medical/
３.九州から海外に向けた物流ネットワーク
精密部品や工場建設に応じたプラント輸送など幅広い製品を対象とする海上・航空貨物のフォワー
ディング、倉庫や流通加工など付帯サービスなど、お客さまの海外展開を支える物流サービスをご紹
介します。
※KONOIKEグループWebサイト 「国際物流」
https://www.konoike.net/solution/servicelineup/internationallogistics/
４.最新技術の取り組み
鴻池運輸が開発した設備点検業務を効率化する業務支援システム「コノマップ(R)」を活用した、物
流現場などの課題を解決する最新技術をご紹介します。
※KONOIKEグループWebサイト 「コノマップ(R)」
https://www.konoike.net/solution/detail/konomap.html
2. プレゼンテーションセミナー
（展示会場内ステージ）
・日時 ： 2026年6月25日（木）10:30～11:00
・会場 ： Ｂ館2階会議室
・テーマ： 九州産交運輸をはじめとする、KONOIKEグループの"推し"サービス（仮）
■「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」概要
・会期：2026年6月24日（水）10:00～17:00、6月25日（木）10:00～16:00（予定）
・会場：マリンメッセ福岡 B館・A館（一部）（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）
・公式Webサイト： https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/
・KONOIKEグループ展示会情報サイト：
https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/ja/navi/product/search?exhibitor_id=109