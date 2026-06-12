BOATRACEがサーキットや表彰式をさらに盛り上げる！ 国内最高峰のモータースポーツ「SUPER FORMULA Rd.8 東北大会」で初の冠協賛

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、株式会社日本レースプロモーション（東京都千代田区）とのパートナーシップの下、「全日本スーパーフォーミュラ選手権（以下、SUPER FORMULA）」への協賛や各種イベント開催を行っています。このたび、スポーツランドSUGO（宮城県村田町）にて8月8日（土）・９日（日）に開催される『SUPER FORMULA Rd.8 東北大会』で初の冠協賛を務めます。

チャンピオン争いの行方も左右する重要な本大会では、会場の装飾や限定コラボタオルの販売、表彰式の盛り上げ等、冠協賛として強力にサポートします。また、新感覚VRアトラクションやプロドリフトドライバー・下田紗弥加さんとのコラボ車両展示等、サーキットにおいて国内最高峰レースを盛り上げるとともに、来場するモータースポーツファンに向けてボートレースの魅力を発信します。

『SUPER FORMULA Rd.8 東北大会』での実施内容

ピットロード看板：ピットロードにBOATRACEロゴ看板が登場します。

サーキットビジョンでのCM放映：場内の大型ビジョンにてBOATRACE最新CMを放映いたします。

イベント広場フォトスポット：イベント広場に、記念撮影がお楽しみいただける特設フォトスポットを設置します。

SFドライバー×ボートレーサー コラボグッズ

本大会でしか手に入らない限定アイテム「SFドライバー×ボートレーサー コラボタオル」を販売予定です。

優勝ドライバーへのトロフィー贈呈

決勝レース後の表彰式では、ボートレーサーがプレゼンターとして登場し、SUPERFORMULA優勝ドライバーへトロフィーを贈呈いたします。

イベント概要

■日時

8月8日（土）/ 8月9日（日）

■内容

１.BOAT RACE VR スプラッシュバトルイベント

360度の迫力あるVR映像に合わせて、風・水しぶき・ボートの振動を五感で感じながら、臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる「BOATRACE VR スプラッシュバトル」搭載トラックが出動します。

２.BOAT RACE スプラッシュチャレンジ

ボートレーサーに必要な反射神経や体内時計の感覚を競うチャレンジゲーム等、幅広い世代の方が楽しめるイベントを実施します。参加者には「SUPER FORMULA会場限定」のボートレースグッズをプレゼントいたします。指定のタイムをクリアされた方にはボートレースオリジナルグッズをプレゼント！

３.下田紗弥加選手×BOATRACEコラボドリフトカー登場！

2022年D1GP初のフル参戦女性ドライバー。2026年VALINOワークスからD1参戦、ボートレースとコラボし、自身の愛車RX-7をベースに「BOATRACE７サヤカスペシャル」を制作。今大会で車両展示！

※実施内容等は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。