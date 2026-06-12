株式相場をリードするAI・半導体銘柄の最新トレンドを、仕組みから徹底解説 マヂカルラブリーと学ぶ『資産運用！学べるラブリー』シーズン20を公開

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))にて、投資初心者でも楽しく資産運用を学べるYouTube動画コンテンツ『資産運用！学べるラブリー』シーズン20～AI・半導体編～を配信開始いたしました。

本シーズンでは、引き続きお笑いタレントのマヂカルラブリーさん、総利益100億円を超える個人投資家テスタさんに出演いただき、株式相場を牽引する「AI・半導体関連株」をテーマに学んでいきます。講師として、智剣・OskarグループCEO兼グローバル株式ストラテジストの大川智宏氏をお招きします。

半導体をテーマに取り上げるのは、2024年6月公開のシーズン12(https://www.youtube.com/playlist?list=PLWClkZSO9xMa7xe3JV0vwxqcvp-98bhEo)に続き2度目となります。本シーズンでは、半導体の製造工程により深く着目し、相場を牽引する主要銘柄が、製造過程において果たす役割を解説します。加えて、半導体株急騰の大きな要因であるデータセンター需要の高まりや、フィジカルAIが世の中にもたらす変化について、ご紹介します。

『資産運用！学べるラブリー』シーズン20#1の見どころ

- 『資産運用！学べるラブリー』シーズン20 #1：https://youtu.be/J6iYyK7TLSY- 松井証券YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities

#1では、半導体製造における「前工程」と「後工程」の違いや、それぞれに関連する企業の株価推移を振り返ります。半導体の製造工程を深掘りするなかで、衛生陶器メーカーとして知られる TOTO が、実は半導体需要により大きく株価を伸ばしている意外な事実を解説します。製造工程に着目することで、半導体株投資の新たなアイデアが見えてきます。詳しくは動画本編をご覧ください。

会員限定動画（6/26(金)公開予定）

松井証券の口座開設者限定で視聴できる特別動画を公開いたします。今回のテーマは 「AI時代に残る仕事」です。AIの進化が加速するなかでも、残る可能性の高い職種について討論します。動画後半では、「AI時代に残る企業」という観点で、大川氏の見解・分析をご紹介します。

会員限定動画は、松井証券が運営する投資情報メディア「マネーサテライト」よりご覧いただけます。なお、公開から1か月間はどなたでもご視聴いただけます。

公開スケジュール

全4話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/265_1_b91ac800e0a9c5db9d5dd57aef5ace4a.jpg?v=202606120951 ]

※公開日時および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

マヂカルラブリー（野田クリスタル / 村上）

2007年2月結成。2017年のM-1グランプリで決勝進出、最下位に沈むも2020年のM-1グランプリで優勝。キングオブコント、2018年・2021年決勝進出。

野田クリスタルは2020年R-1ぐらんぷりで優勝もしており、史上初の3大会全てでのファイナリスト経験者。

テスタ

2005年から元手300万円で株を始め、スキャルピングで全体相場の動向にさほど影響されることなく、資産を増やし続けてきた。近年は、資産の拡大を踏まえて、スイングや中長期スパンのファンダメンタルズ投資など、時間軸の異なるトレードにも手を広げている。これまでの累積利益は約100億円。

佐田 志歩

1993年生まれ、大阪府出身。瀬戸内海放送（KSB）へアナウンサーとして入局。その後フリーに転身。マーケット番組の出演をきっかけに自身でも個別株投資をスタートさせ、現在では経済系番組などのメディアに多数出演中。松井証券のCMにも出演し「株好きアナウンサー」として投資の楽しさや悩みなど等身大の声を発信している。

X（旧Twitter）：@shiho_312(https://x.com/shiho_312)

YouTube：「佐田志歩のバリバリ伝説」(https://www.youtube.com/@SADASHIHOCHANNEL)

大川 智宏

野村総合研究所、JPモルガン・アセットマネジメント、クレディ・スイス証券、UBS証券を経て独立系リサーチ会社の智剣・Oskarグループ設立。現在、CEO兼グローバル株式ストラテジスト。専門は計量分析に基づいた株式市場の予測、投資戦略の立案など。モーニングサテライトや日経CNBCなど経済番組への出演多数。

松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年6月現在、チャンネル登録者数は80万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

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動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会