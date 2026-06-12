【父の日はお肉で乾杯】6月12日～21日「安楽亭”父の日”フェア」開催！お仕事終わりにも、家族団らんの焼肉DAYにも。軽めの1杯からおかわりまで全部おトクに！お父さんを主役に「お肉とお酒」を楽しもう♪

「お肉とお酒」の黄金コンビがもっと楽しくなる、父の日限定フェア！

株式会社安楽亭

お仕事に、家事に、育児に。日々奮闘するお父さん、いつもありがとう！

そんなお父さんをねぎらい日頃の感謝を伝える、特別な時間を過ごしてみませんか？



今年の父の日は、「お肉とお酒」をおトクに楽しめる３つの特別クーポンをご用意。

お仕事終わりでも、家族団らんの焼肉DAYでも。がんばる毎日のご褒美にぴったりです。

「サク飲みあんらくていセット」に、おつまみ＋もう１品！

ドリンク１杯・おつまみ１品・焼肉１皿がリーズナブルに楽しめる「サク飲みあんらくていセット」。今回はなんとおつまみがもう１品ついてくる！いつも以上におトクな”サク飲み”セットで、さっそく乾杯♪

お値段そのまま：990円（税込1,089円）

＜選べるおつまみ＞

枝豆／塩こんぶキャベツ／ちょっとおためしキムチ／味噌きゅうり／豚足（ハーフ）／ナムル３種／コーンバター

「ファミリーカルビ」お値段そのまま、お肉増量1.5倍！

まずはこれ！お酒とも相性抜群な「ファミリーカルビ」が、お値段そのままでお肉が1.5倍に増量！たっぷりのお肉で、お酒もごはんもどんどん進んじゃいます♪

お値段そのまま：580円（税込638円）



＜ファミリーカルビ＞80g ⇒120g

「父の日サンキュービール（生ビール）」が特別価格390円（税込429円）！

蒸し暑くなってきた今日この頃・・・

ビールの美味しい季節にぴったり♪

通常価格590円（税込649円）のところ、特別価格390（サンキュー）円（税込429円）に！とびきりおトクなサンキュー価格に、ぐいぐいお酒が進んじゃいます！

通常価格：590円（税込649円）

⇒クーポン価格：390円（税込429円）

【開催期間】

2026年6月12日(金)～6月21日(日)

【実施店舗】

安楽亭店舗（コスモス店、ぼたん店は対象外）



◆ご注文時は卓上のタブレットで【クーポン番号】をご入力いただくか、

従業員へ当クーポン画面をご提示ください。

ご注文後の提示は無効となりますのでご注意ください。

◆当クーポンはお会計値引き券・割引券との併用はできません。

その他クーポンご利用の注意点やフェアの詳細は 安楽亭ホームページでご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/fair/chichinohi2026/