累計6億回再生突破！「ドラマみたいだ」が「ぜろぷり」をはじめとした総勢23組・合計フォロワー数1,000万人超の豪華インフルエンサー陣と大規模コラボレーションを6月12日(金)19:00より開始

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、自社が運営するショートドラマアカウント「ドラマみたいだ」の累計再生数が6億回を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、2026年6月12日（金）より、総勢23組・合計フォロワー数1,000万人を超える著名インフルエンサーとの連続コラボレーション企画「コラボレーション・マンス」を開始いたします。

■米国ではNetflixよりもショートドラマ。タイパ時代に求められる「新しいエンタメのあり方」

「ドラマみたいだ」TikTok :https://www.tiktok.com/@doramamitaida0123組の豪華インフルエンサー陣がショートドラマ「ドラマみたいだ」でコラボ！

近年、国内の縦型ショートドラマ市場は急成長を遂げており、2026年には約1,530億円規模に達すると予測されています（※1）。

この背景には、消費者の「可処分時間（自由な時間）」の過ごし方の劇的な変化があります。近年の調査（※2）によると、10代の7割以上、20代の約6割がショート動画を「ほぼ毎日」視聴しており、10代の約4割は「1日に1時間以上」を費やしています。「タイパ（タイムパフォーマンス）」や「スキマ時間の活用」を重視する現代人にとって、短尺動画はもはや生活の一部（インフラ）となっています。さらに、世界的にはモバイルにおける縦型ショートドラマの視聴時間がNetflix等の大手配信サービスを上回る（※3）など、エンタメやドラマの主軸が長編から短尺へと移行しつつあります。

※1 市場調査会社YH Research「縦型ショートドラマの世界市場レポート」

※2 LINEリサーチ「ショート動画の利用実態に関する調査」

※3 英調査会社Omdia「モバイル視聴時間調査」

■「コラボレーション・マンス」開催の背景

縦型ショートドラマの需要が高まる中、studio15が運営する「ドラマみたいだ」は、日常のリアルな人間模様を描いたコンテンツで多くのユーザー、特にZ世代の支持を集めており、2026年5月にSNS累計再生数6億回を達成いたしました。

本企画では、6億回達成を記念したコラボレーションプロジェクトに賛同してくれたトップインフルエンサー「午前0時のプリンセス（ぜろぷり）」をはじめとした総勢23組のTikTokインフルエンサーが結集することで実現しました。

■参加コラボレーションインフルエンサー一覧

コラボレーションするインフルエンサーの合計フォロワー数は1,000万以上！

午前0時のプリンセス（@am0princess）

きょんぺい（@kyon_pei）

イケメンズ（改名予定あり）（@ikemennumber1）

ゆーひ（@_yuhi_1116）

古森もぐ（@f_mog25）

ちなぷぷ（@tina._.nyan）

りーちむ（@leechim_630）

愉快な101匹ブタちゃん（@yukaina101pikibutacyan4）

のんちぇる（@cherry_noa）

晴れのちしずく（peachteeeeee）

ひより（hiyori___1209）

ガムシャラ倶楽部（@gumsharaclub3）

-4cus-（@4cus_tiktok）

フリダム日記（@washizu_aoi1211）

國分ゆうか（@yuuka_kokubun）

高見澤咲（Instagram, @takamiiiis0106）

椎葉さき（@shiibasaki）

増田小春（@kkkoha33）

詩奈（@utana__8）

宇良田まい（@nya__maaaaai）

筒井紅葉（@tsutsuikureha_）

山口満里奈（@marina_yama0122）

アイドルカレッジ （@ic_idolcollege）

（順不同）

■ドラマみたいだについて

コメディに特化した広告代理店の視点から生まれたショートドラマアカウント「ドラマみたいだ」

「ドラマみたいだ」は、動画制作だけでなく、広告代理店としての知見を持つ縦型ショート動画に特化したマーケティング支援を行うstudio15が運用するショートドラマアカウントです。

ショートドラマのトレンドである「ヒューマンドラマ」形式ではなく、独自の強みとして「コメディ」形式を軸にしたコンテンツ発信を行っています。

一般的なヒューマンドラマ形式のショートドラマは、短時間に凝縮されたストーリー性により再生数が伸びやすい反面、タイアップ商材を効果的に訴求することが難しいケースがあります。これに対し、コメディ形式は視聴者が「面白い企画」自体を楽しみにしているため、商材を企画の軸に据えてもポジティブな反響を得やすく、認知拡大や態度変容に大きく貢献できる点が特徴です。このアプローチにより、「ドラマみたいだ」は、すでに100件以上の企業タイアップを成功させています。



・TikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01(https://www.tiktok.com/@doramamitaida01)

・YouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida(https://www.youtube.com/@doramamitaida)

・Instagram：https://www.instagram.com/doramamitaida01/(https://www.instagram.com/doramamitaida01/)

「ドラマみたいだ」タイアップ相談 :https://studio15.co.jp/contact

【配信概要】

企画名称：ドラマみたいだ累計6億回再生突破記念「コラボレーション・マンス」

配信開始時期：2026年6月8日より順次配信

配信プラットフォーム：ドラマみたいだ公式TikTok、YouTube、Instagramアカウント



＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計6億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種の資格を取得、TikTok GOにおいても公式パートナー資格を取得しクリエイターの撮影会を支援する「トラベルクリエイター無料投稿サービス」を提供しています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida