エニマイくじ 教育番組 が発売決定！！

株式会社レッグス エンターテインメント部

株式会社レッグス（東京都港区、代表取締役社長：山下 聡）は、自社くじブランド「エニマイくじ」から2026年6月26日（金）より「教育番組」のくじを全国のローソンにて発売いたします。

■エニマイくじ公式サイト URL：https://anymy.jp/kuji

■エニマイ公式X URL：https://x.com/anymyplay

■エニマイ公式Instagram URL：https://www.instagram.com/anymyplay/

◆ エニマイくじに「教育番組」が初登場！

“存在しない教育番組”をコンセプトにSNSで話題沸騰中の「教育番組」がエニマイくじに初登場です。

キービジュアルでは、タマが本コラボオリジナルのバイト服を着ており、A賞のぬいぐるみはその衣装が再現されています。他にも、パウルやはかせたちを引っ張るとぶるぶるするぬいぐるみをはじめ、キャラクターの顔が可愛く表現されたヘアバンドや、小物の持ち運びに便利なクリアマルチケース、オリジナルストーリーも含まれた4コマチャーム、絵柄が変わるチェンジング仕様のアクリルステッカーなど、幅広いラインナップを揃えています。

また、最後の1枚を引くとラスト賞としてタマのフィギュアが貰えます。目が光る仕様となっているため、タマが爆発寸前!?の場面を再現できるファン必見アイテムです。

【くじ名】 エニマイくじ 教育番組

【販売期間】 2026年6月26日（金）より順次発売

【メーカー希望小売価格】 1回770円(税込)

【取扱店】 ローソン

※店舗により発売時間が異なる場合がございます。

※展開店舗詳細はエニマイくじ公式サイトをご確認ください。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。

また、なくなり次第終了となります。

※画像は実際の賞品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

賞品に関するお問い合わせ先

株式会社レッグス TEL：0120-777-462

【受付時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く)

◆ 賞品一覧

A賞：タマ(バイト着)のぬいぐるみ(全1種)

B賞：ぶるぶるぬいぐるみ(全4種)

C賞：なりきりヘアバンド(全4種)

D賞：クリアマルチケース(全4種)

E賞：4コマチャーム(全5種) ※デザインは選べません。

F賞：チェンジングアクリルステッカー(全8種) ※デザインは選べません。

ラスト賞：タマが爆発!?フィギュア(全1種)

※画像はイメージです。

◆ エニマイチャンス賞

ご購入者を対象としたエニマイチャンスキャンペーンを実施します。くじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力すれば応募完了！抽選で10名様に、ラスト賞「タマが爆発!?フィギュア」と、A賞「タマ(バイト着)のぬいぐるみ」エニマイチャンスver.のセットをプレゼント！ぬいぐるみのエニマイチャンスver.は、告知動画内でタマが書いた“エニマイくじ”ロゴが付いた特別バージョンです。

応募期間：販売開始 ～ 2026年7月26日(日)23：59まで

※応募にはエニマイ会員登録が必要です。

◆ くじ発売記念！フォロー＆リポスト プレゼント企画！

くじ発売を記念したプレゼント企画を実施します。エニマイ公式Xをフォローして、対象の投稿をリポストすれば応募完了！抽選で10名様に、タマがくじを引いて当てた賞品のセットをプレゼントします。どんなセット内容かは、お楽しみに！

※詳細は、2026年6月26日(金)10：00予定の対象投稿をご覧ください。

◆「教育番組」とは

クリエイター・ももにくす氏が手掛ける、「存在しない教育番組」をモチーフにしたオリジナルコンテンツ。ゆるくて可愛い見た目とは対照的に、社会での生きづらさや人生への疲れ・不安といったテーマを、ブラックユーモアを交えながら表現されています。内気でネガティブだけどプライドが高いアザラシ「タマ」を中心としたシュールなストーリーが特徴的で、SNSを中心に注目を集めています。

公式サイト： https://kyoiku-tv.com

◆ エニマイくじ とは

『エニマイくじ』 は、いつでもお客様が『推し』とともにいたいという想いを

実現させます。

どの商品が当たってもお客様に喜んでもらえる、商品クオリティが高く『ハズレのない』

ラインナップにこだわっています。

くじ賞品でお客様の生活にステキな彩りをプラスする。そんなお手伝いができれば

なによりです。