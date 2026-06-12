SORAON×UP-Tコラボショップ期間限定でオープン！

丸井織物株式会社

2026年7月12日（日）に北海道美唄市で開催される音楽フェス「SORAON2026 supported by SUNTORY」と、オリジナルグッズ作成・販売サービスのUP-Tによるコラボショップがオープンいたします。

「SORAON」は、“フェス×ピクニック＝フェスニック”をコンセプトに掲げ、世代を問わず大人から子どもまで楽しめる北海道発の音楽フェスです。広大な自然の中で音楽やグルメ、アウトドア体験を満喫できるイベントとして、多くの来場者に親しまれています。

今回のコラボショップでは、会場で販売されるオフィシャルグッズとは異なるラインナップの限定アイテムを、オンラインショップ限定で展開。SORAONならではの開放感やフェスニックの魅力を感じられる特別なデザインをご用意いたしました。

会場に足を運ぶ方はもちろん、遠方からイベントを応援するファンの皆さまにもお楽しみいただけるアイテムとなっております。

なお、コラボショップで販売するTシャツの大人サイズについては、会場でも販売を予定しております。

この機会にぜひ、「SORAON2026 supported by SUNTORY」とUP-Tのスペシャルコラボグッズをお楽しみください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/soraon

【販売アイテム紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用