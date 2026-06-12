【無料セミナー】「デスクトップ調査だけでは分からないベトナム市場の実態」開催のお知らせ

ウェビナー概要

ONE-VALUE株式会社

日時：2026年6月18日（木）15:00-15:30（日本時間）13:00-13:30（ベトナム時間）

実施時間：30分程度

会場：オンライン（ZOOM）

言語：日本語

参加費：無料（事前申し込み制）

視聴方法：参加者には、視聴用のURLをメールでお送りします。

その他情報：視聴方法や講演内容、登壇者の詳細は予約ボタン下をご覧ください

※競合他社等のご参加はお断りする場合がございます。

講演内容

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k9hearWnQEWMI8dfKoXKuA#/

１.ベトナム市場調査で「公開情報」だけに頼れない理由

・日本語・英語情報だけでは見えない現地市場の実態

・統計・レポート情報と現場実態のギャップ

２.ヒアリング調査の成否を分けるポイント

・「誰に聞くか」よりも重要な「何を、どう聞くか」

・回答の裏取り・比較・構造化による情報精度の高め方

３.ONE-VALUEのヒアリング調査事例

・ヒアリング調査で獲得した情報の事例

※目次は変更となる場合がございます

講演者

齊藤 大将（ONE-VALUE株式会社 M&A・市場参入コンサルティング事業部 プロジェクトマネジャー）

早稲田大学を卒業後、IT系ベンチャー企業に入社し、新規法人開拓営業に従事。その後、インドに拠点を置く日系コンサルティング企業にて、現地企業との合弁会社立ち上げを担当。

帰国後はONE-VALUE株式会社に入社し、IT、物流、製造、医療など幅広い業界において、日系企業とベトナム企業のM&A支援業務に携わる。

学生時代には、ハンガリーでの留学、マルタおよびマレーシアでのインターンを経験し、多様な文化に触れる。神奈川県横浜市出身。

会社紹介

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k9hearWnQEWMI8dfKoXKuA#/registration

ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。

【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

・コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

お問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社

セミナー担当

contact@onevalue.jp