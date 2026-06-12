【ロンハーマン】ARCH＆LINE × Ron Herman Kids の暑い日にぴったりな夏のデイリーウェアが登場！

株式会社リトルリーグ(左)Seersucker Short Sleeve Henley Tee (右)Seersucker One Piece / Seersucker Bandanna

洋服を作り上げるのに不可欠な「パターン」で、最も美しいと思う曲線と直線を表現し、いつでも「真面目さ（LINE)」の中に、「遊び心（ARCH)」を忘れずにいたい、という思いの元、商品を作り続けているARCH＆LINE(アーチアンドライン)。ロンハーマンキッズのエッセンスを加え、今回も遊び心と端正さを兼ね備えた特別なコラボレーションアイテムが完成しました。

ARCH＆LINE Exclusive Collection

年々厳しくなる夏の暑さ。真夏の子供たちが気持ちよく着用できることを主軸に、ヘンリーネックの半袖、ショートパンツ、ノースリーブワンピース、三角バンダナ、そして ACCHIINA (アッチーナ!!)”Tee を制作しました。シアサッカーシリーズの4型は 高機能素材SOLOTEX(R)（ソロテックス）という、しなやかなストレッチ性と形態回復性に優れ、動きやすく、型くずれしにくいファブリックを採用。サッカー素材特有の凹凸が肌への接地面を減らし、汗ばむ季節もさらっとした着心地を保ってくれます。

Seersucker Bandanna

中でもこだわりの三角バンダナは、保冷剤を入れられるポケット付きで首や頭、手首に巻くことで子供たちの体温調節をしながら、おしゃれを楽しむことができるアイテムです。コラボレーションならではの“＆RH”の特別な刺繍もポイントのひとつ。ウェア3型のカラーは、性別問わず着用しやすいネイビーカラー。細かいチェック柄が清潔感と清涼感のある印象に仕上げます。夏のオケージョンシーンにも最適です。

”ACCHIINA” Tee

そして鮮やかなプリントが目を惹くACCHIINA (アッチーナ!!)”Tee は過去のコレクションで展開していた“BACCAYARO(バッカヤロー!!)”Tee のオマージュデザイン。猛暑が続く夏に気候変動と子どもたちの体調への不安と、つい口に出してしまう暑さをユーモラスなメッセージに落とし込んでいます。この T シャツが目に入った人とのコミュニケーションが始まり一緒に乗り越えようという気持ちや SDGs に目を向けるきっかけになればという想いも込められています。

【ARCH＆LINE for Ron Herman】

■Seersucker One Piece

Size : XS / M / L

Price : \12,100

■Seersucker Shorts

Size : XS / S / M / L / XL

Price : \10,450

■Seersucker Short Sleeve Henley Tee

Size : XS / S /M / L/ XL

Price : \8,800

■Seersucker Bandanna

Size : Free

Color : Navy / Beige

Price : \7,700

■”ACCHIINA” Tee

Size：XS / S / M / L / XL

Color : Pink / Blue

Price : \7,700

※店舗により入荷状況が異なりますので、お近くの店舗までお問合せください。

【展開店舗】

ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、福岡店、京都店、横浜店、仙台店、オンラインストア(https://ronherman.jp/item?goods_group_id=1132) / RHC ロンハーマンみなとみらい店

※ShortsとHenley Teeはロンハーマン横浜店、仙台店、RHC ロンハーマンみなとみらい店には入荷がございません。

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

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