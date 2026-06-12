「どうなる、レイクス。」「やれるか、レイクス。」“問いかけ”メッセージで滋賀をジャック！

株式会社滋賀レイクスターズ

「どうなる、レイクス。」「やれるか、レイクス。」

プロバスケットボール「B.LEAGUE」所属の滋賀レイクス。選手が咆哮する表情に、何が起きたのか気になるような印象的なコピーを重ねた広告ポスターが、6月12日（金）から滋賀県内の主要駅や商業施設を中心に一斉掲出されます。

これは、今年9月に開幕が迫る男子プロバスケットボールの新たな国内最上位カテゴリ「B.LEAGUE PREMIER（Bプレミア）」を見据えて、滋賀レイクスが仕掛けるクラブ史上最大規模の”滋賀県ジャック”PRプロジェクト。「どうなる」「やれるか」「やばいぜ」「まじかよ」という、あえて見た人に問いかけるキャッチコピーを採用した4種のポスターデザインで、Bプレミア誕生という変革に合わせて「何かが起きている」「見過ごせない」という好奇心を喚起するのが狙いです。

6月下旬までに最大高さ4m 幅8mという特大看板を含め、県内約500箇所に広告やポスターが掲出される予定で、開幕を3カ月後に控えたBプレミアへの「予感」や「高揚感」を滋賀県全域に広げていきます。

企画背景・コンセプト

滋賀レイクスは、2026年9月に開幕するB.LEAGUEの新たな最高峰カテゴリー「B.LEAGUE PREMIER（Bプレミア）」に参入します。日本バスケ界の変革を機に、「Bプレミア」「バスケ」「レイクス」キーワードに、何かが起こる予感に胸を躍らせる、そんな「未知の領域へ踏み出す瞬間の刺激・葛藤・熱量」を、選手の力強い咆哮とシンプルかつ大胆な言葉で表現していきます。

クラブ史上最大規模の「OOH(屋外広告)展開」

Oh! Me 大津テラス

掲出期間：6月12日（金）～

高さ2.7m × 横幅5.4m (2面)

(滋賀県大津市打出浜１４－３０)

JR草津駅 西口

掲出期間：6月12日（金）～

高さ1.1m × 横幅3.9m

JR野洲駅 南口ロータリー

掲出期間：6月12日（金）～

高さ1.8m × 横幅1.8m

JR瀬田駅 南口ロータリー

掲出期間：6月16日（火）～

高さ2.6m × 横幅5.5m

JR膳所駅 構内

掲出期間：6月16日（火）～

高さ2m × 横幅5m

月の輪自動車教習所（JR線路沿い看板）

掲出期間：6月16日（火）～

高さ4m × 横幅8m

（滋賀県大津市月輪１丁目６－１）

草津電機株式会社（国道8号線沿いフェンス）

掲出期間：6月下旬～ ※予定

高さ 1m × 横幅 5m

（滋賀県草津市東草津２丁目３－３８）

ビバシティ彦根

掲出期間：6月下旬～ ※予定

（滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－１）

その他市町村・自治体やパートナー企業にポスターを掲示

B.LEAGUE PREMIER（Bプレミア）

発足10周年の区切りのシーズンを終えた男子プロバスケットボール「B.LEAGUE」が、“NBAに次ぐ世界2位のリーグ”を目指すという目標のもと行ったリーグ構造改革により誕生した新たな国内最上位カテゴリ。クラブ間の戦力均衡化を図る制度を導入し、従来に比べて優勝のチャンスが多くのクラブに広がることなどが特徴。今年9月に開幕する初年度シーズンは東西2地区に合計26チームが所属。滋賀レイクスも西地区に参戦し、レギュラーシーズン、チャンピオンシップで優勝を争う。