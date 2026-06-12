【プロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone』】オーディション発の新人VTuber「白星みづき」デビュー！デビュー初配信は6月13日(土)20:00から！

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株式会社ローソンエンタテインメント


株式会社ローソンエンタテインメントが運営するローソンチケットがチームスポンサードを行っているプロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』。2026年2月に新たに設立したVTuber部門にて、チーム所属公式VTuberオーディションを実施しました。



このたび、同オーディションを経て、新人VTuber「白星みづき」がデビューすることをお知らせいたします。記念すべき初配信日は、6月13日(土)20:00に決定いたしました。



『Lawson Ticket Xone』のVTuber部門では、ゲーム配信やSNSでのチームプロモーション、チームイベントへの出演など、VTuberキャラクターを通じたオンライン・オフライン双方での活動を展開してまいります。これにより、より幅広いファンの皆さまへのタッチポイントとして、チームおよびeスポーツの魅力を多角的に発信いたします。今後の「白星みづき」の活動にぜひご期待ください！



今後も『Lawson Ticket Xone』は、国内プレイガイドが協賛する唯一のプロeスポーツチームとして、チケット事業をはじめ、エンタメ物販サービス事業や映画事業など当社グループが提供する各種サービスとの連携や相乗効果を高めていくことで、お客さまに「eスポーツ」というエンタテインメントを多角的にお届けし、eスポーツ業界全体の認知向上と市場拡大へ貢献してまいります。



『Lawson Ticket Xone』所属 公式VTuber「白星みづき」



＜プロフィール＞


■名前：白星みづき


■誕生日：1月30日


■身長：158cm



LTX所属VTuber。君と描く勝利のストーリー。


ゲームや配信を通して、応援してくれる人と一緒に成長していきます。


応援してくれるみんなに、たくさんの笑顔を届けられる存在を目指しています。


LTX選手たちの活動も全力で応援中！



・キャラクターデザイン：藤真拓哉（https://x.com/fujimatakuya?s=20）


・Live2D モデラー：乃樹坂くしお（https://x.com/ku_shi?s=20）



▶「白星みづき」公式 X：https://x.com/hoshimizuki_ltx


▶「白星みづき」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@hoshimizuki_ltx


★「白星みづき」初配信 日時決定！★




■配信日時：2026年6月13日(土)20:00


■初配信URL：https://youtube.com/live/C4mmNH4oGlw(https://youtube.com/live/C4mmNH4oGlw)



プロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』について

『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』は、バトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends(TM)」において、選手3名とコーチ1名からなる4人のチームとして、世界の頂点を目指して活動しています。



■選手


・5CG（むつき）選手


　X：https://x.com/mk_5CG


　Twitch：https://www.twitch.tv/5cgggg



・Wqtagashi（わたがし）選手


　X：https://x.com/wqtagashi_


　Twitch：https://www.twitch.tv/wqtagashi_



・Right（らいと）選手


　X：https://x.com/RightFearIess


　Twitch：https://www.twitch.tv/Rightfearless



■コーチ


・Kontyan（こんちゃん）コーチ


　X：https://x.com/Kontyan_115


　YouTube：https://www.youtube.com/@Kontyan115


　Twitch：https://www.twitch.tv/kontyan115



[NEW!]
■VTuber部門


・白星みづき


　X：https://x.com/hoshimizuki_ltx


　YouTube：https://www.youtube.com/@hoshimizuki_ltx



■チーム公式サイト：https://l-tike-xone.com/


■チーム公式 X：https://x.com/LawsonTicketX



■チーム運営：株式会社イースポーツギグ



株式会社イースポーツギグ 概要


・社名：株式会社イースポーツギグ


・本社：東京都渋谷区大山町45-14


・代表者：代表取締役社長　松永 恵弥


・事業内容：企業eスポーツチーム設立、運営サポート／企業eスポーツ大会イベント運営サポート／VTuberモデル制作／コスプレイヤーキャスティング／WEBサイト制作／eスポーツデバイス販売代理


・URL：https://esports-gig.com/