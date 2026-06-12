【プロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone』】オーディション発の新人VTuber「白星みづき」デビュー！デビュー初配信は6月13日(土)20:00から！
株式会社ローソンエンタテインメントが運営するローソンチケットがチームスポンサードを行っているプロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』。2026年2月に新たに設立したVTuber部門にて、チーム所属公式VTuberオーディションを実施しました。
このたび、同オーディションを経て、新人VTuber「白星みづき」がデビューすることをお知らせいたします。記念すべき初配信日は、6月13日(土)20:00に決定いたしました。
『Lawson Ticket Xone』のVTuber部門では、ゲーム配信やSNSでのチームプロモーション、チームイベントへの出演など、VTuberキャラクターを通じたオンライン・オフライン双方での活動を展開してまいります。これにより、より幅広いファンの皆さまへのタッチポイントとして、チームおよびeスポーツの魅力を多角的に発信いたします。今後の「白星みづき」の活動にぜひご期待ください！
今後も『Lawson Ticket Xone』は、国内プレイガイドが協賛する唯一のプロeスポーツチームとして、チケット事業をはじめ、エンタメ物販サービス事業や映画事業など当社グループが提供する各種サービスとの連携や相乗効果を高めていくことで、お客さまに「eスポーツ」というエンタテインメントを多角的にお届けし、eスポーツ業界全体の認知向上と市場拡大へ貢献してまいります。
『Lawson Ticket Xone』所属 公式VTuber「白星みづき」
＜プロフィール＞
■名前：白星みづき
■誕生日：1月30日
■身長：158cm
LTX所属VTuber。君と描く勝利のストーリー。
ゲームや配信を通して、応援してくれる人と一緒に成長していきます。
応援してくれるみんなに、たくさんの笑顔を届けられる存在を目指しています。
LTX選手たちの活動も全力で応援中！
・キャラクターデザイン：藤真拓哉（https://x.com/fujimatakuya?s=20）
・Live2D モデラー：乃樹坂くしお（https://x.com/ku_shi?s=20）
▶「白星みづき」公式 X：https://x.com/hoshimizuki_ltx
▶「白星みづき」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@hoshimizuki_ltx
★「白星みづき」初配信 日時決定！★
■配信日時：2026年6月13日(土)20:00
■初配信URL：https://youtube.com/live/C4mmNH4oGlw(https://youtube.com/live/C4mmNH4oGlw)
プロeスポーツチーム『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』について
『Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）』は、バトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends(TM)」において、選手3名とコーチ1名からなる4人のチームとして、世界の頂点を目指して活動しています。
■選手
・5CG（むつき）選手
X：https://x.com/mk_5CG
Twitch：https://www.twitch.tv/5cgggg
・Wqtagashi（わたがし）選手
X：https://x.com/wqtagashi_
Twitch：https://www.twitch.tv/wqtagashi_
・Right（らいと）選手
X：https://x.com/RightFearIess
Twitch：https://www.twitch.tv/Rightfearless
■コーチ
・Kontyan（こんちゃん）コーチ
X：https://x.com/Kontyan_115
YouTube：https://www.youtube.com/@Kontyan115
Twitch：https://www.twitch.tv/kontyan115
[NEW!]
■VTuber部門
・白星みづき
X：https://x.com/hoshimizuki_ltx
YouTube：https://www.youtube.com/@hoshimizuki_ltx
■チーム公式サイト：https://l-tike-xone.com/
■チーム公式 X：https://x.com/LawsonTicketX
■チーム運営：株式会社イースポーツギグ
株式会社イースポーツギグ 概要
・社名：株式会社イースポーツギグ
・本社：東京都渋谷区大山町45-14
・代表者：代表取締役社長 松永 恵弥
・事業内容：企業eスポーツチーム設立、運営サポート／企業eスポーツ大会イベント運営サポート／VTuberモデル制作／コスプレイヤーキャスティング／WEBサイト制作／eスポーツデバイス販売代理
・URL：https://esports-gig.com/