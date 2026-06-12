アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」リブ付ロングスリーブTシャツ、Tシャツ、綿スポーツタオル、プリズムビジュアルコレクション、クリアファイルの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の新商品を受注開始いたしました。
▼リブ付ロングスリーブTシャツ
ひとり&虹夏&リョウ&郁代/ひとり&虹夏&リョウ&郁代 メイド服ver.
■サイズ：Mサイズ（身丈69cm/身幅52cm/肩幅45cm/袖丈62cm）
Lサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅48cm/袖丈63cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅58cm/肩幅52cm/袖丈64cm）
■素材：綿
▼Tシャツ
後藤ひとりvol.2/伊地知虹夏 vol.2/山田リョウ vol.2/喜多郁代 vol.2/後藤ひとり メイド服ver./下北沢のツチノコ
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼綿スポーツタオル
ひとり&虹夏&リョウ&郁代/ひとり&虹夏&リョウ&郁代 vol.2
■サイズ：約800×350（mm）
■素材：綿
▼プリズムビジュアルコレクション 全9種
■ブラインド仕様
■サイズ：約70×130mm
■両面デザイン
■素材：ホログラムPET
▼クリアファイル
ひとり&虹夏&リョウ&郁代&下北沢のツチノコ
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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