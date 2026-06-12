TVアニメ「拷問バイトくんの日常」マグカップ、アクリルキャラスタンド、厚みアクリルスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「拷問バイトくんの日常」の新商品を受注開始いたしました。
▼マグカップ
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml
▼アクリルキャラスタンド
セロ 場面写ver./シウ 場面写ver./ミケ 場面写ver./ヒュー 場面写ver.
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
▼厚みアクリルスタンド
セロ/シウ/ミケ/ヒュー
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
▼ダイカットステッカー
セロ/シウ/ミケ/ヒュー
■サイズ：約75mm
■素材：塩ビ
■耐水耐光仕様
■フルカラー印刷
(C)次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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