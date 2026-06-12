TVアニメ『魔女の旅々』BIGアクリルキャラスタンド、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『魔女の旅々』の新商品を受注開始いたしました。

▼BIGアクリルキャラスタンド

イレイナ【描き下ろし】

■サイズ：約250mm

■素材：アクリル

▼キャラクターラバーマット

イレイナ【描き下ろし】

■サイズ：約600×350×2mm

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー

(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

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購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130426/185545/list.html

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