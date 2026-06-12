「MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～」と「ROUND1」全国コラボレーションキャンペーン開催のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、株式会社ラウンドワンジャパン（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：川口 英嗣）が運営する複合エンターテインメント施設「ROUND1（ラウンドワン）」と、「MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～」とのコラボレーションを、2026年6月26日（金）～2026年8月16日（日）にて開催することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本コラボレーションでは、全国のラウンドワン対象店舗にて、コラボパック（スポッチャ・カラオケのみ）、コラボドリンク・フード、カラオケでのコラボルームの展開や歌唱キャンペーンの実施、Xフォロー＆リポストキャンペーンなどを展開いたします。

さらに、一部店舗でのオリジナルグッズ販売およびECサイトでの受注販売も予定しております。

■コラボレーション概要

タイトル：「MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～×ROUND1 コラボレーションキャンペーン」

開催期間：2026年6月26日（金）～2026年8月16日（日）［計52日間］

開催店舗：ラウンドワン各店舗 ※オリジナルグッズ取り扱い店舗は7店舗

EC通販期間：2026年7月3日（金）～2026年9月30日（水）

発送予定：2026年11月以降順次（オンライン販売分）

キャンペーン特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/msa3_act3_ss26-round1/index.html

■コラボレーション内容

＜開催内容＞

・オリジナルグッズの販売（7店舗）

・B4ビジュアルマット付きコラボパックの販売（カラオケ・スポッチャ）

・コラボドリンク・フードの販売

・ステージチケット風クリアカード付きドリンクの販売

・スポッチャ施設内アレンジドリンク／コラボポップコーンの販売

・コラボルームの展開（2店舗：吉祥寺店、梅田店）

・コラボルーム内テーブル用スタンドパネル・特大パネルの設置

・館内サイネージ・LED、カラオケルームモニター等でのコラボCM放映

など

＜キャンペーン＞

・カラオケ歌唱キャンペーン

・オリジナルグッズ マストバイキャンペーン

・Xフォロー＆リポストキャンペーン

※店舗によって実施内容が異なります。

※実施・掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※詳細・注意事項、対象店舗はコラボレーション特設サイトをご確認ください。

特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/msa3_act3_ss26-round1/index.html

■オリジナルグッズ

ラウンドワンの一部店舗にて、オリジナルグッズを販売いたします。

また、7月3日（金）～2026年9月30日（水）までEC販売での受注も実施いたしますのであわせてご利用ください。

・販売店舗：合計7店舗

吉祥寺店

梅田店

奈良ミ・ナーラ店

千種店

仙台泉店

池袋店

千日前店

※在庫状況は店舗公式Xにてご確認ください。

※販売店舗は変更になる場合がございます。

※混雑状況に応じて整列入場や整理券配布を実施する場合もございます。

※近隣の方の迷惑となりますので、深夜・早朝からのご集合はご遠慮ください。

※店舗での直接のご予約（店頭予約）はお受けしておりません。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

・オリジナルグッズ紹介特設サイト

https://creativeplus.co.jp/special/msa3_act3_ss26-round1/

・予約販売：ECサイト「ココアニ」

https://cocoani.jp/

EC通販期間：2026年7月3日（金）～2026年9月30日（水）

発送：2026年11月以降 順次予定

■オリジナルグッズ詳細

・ロッカーキー風アクリルキーホルダー（全12種）各1,430円（税込）

・ホログラム缶バッジ（全12種）単品660円（税込）

・クリアフォトシール（全2種）各880円（税込）

＜2026年7月17日（金）販売開始予定＞

・ダイカットアクリルブロック（全12種）各1,650円（税込）

【購入特典】

期間中、2,500円(税込) 以上お買い上げごとにポストカード1枚プレゼント！

※ランダム全12種から1枚のお渡し

※購入特典は各種なくなり次第終了となります。

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■「MANKAI STAGE『A3!』」とは

2017年の配信開始以降、ダウンロード数が800万を超えるイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』。かつての栄光を失ったボロ劇団を立て直すために役者を育成し、舞台公演を成功させていくストーリーが話題の、大人気作品を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』は2018年の開幕から全国で話題となり、現在『エーステ』の愛称で多くのファンから親しまれている。

■イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』とは

リベル・エンタテインメントより配信されているイケメン役者育成型ゲームで、事前登録の時点で50万人を超え2023年4月時点で800万ダウンロードを達成。商業施設などとのコラボ展開やイベントの開催に加え、幅広いグッズ展開やCD販売など、様々なメディアで展開し注目を集めている、いま話題の人気作品！

「カントク！オレたちを...咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨(ビロード)町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―...【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団!ひょんなことからその劇団を立て直す事になったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―...？待望のメインストーリー第四部好評配信中！

■権利表記

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/



・株式会社ラウンドワンジャパン

代表取締役社長 川口 英嗣

本社 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ23F

事業内容 ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ等を中心とした

屋内型複合レジャー施設の運営

URL https://www.round1.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp