昨年に過去最高の盛況を記録した「海の自由研究フェス」が今年もやってくる!! 東京・原宿で7月25日 (土)・26日 (日)に開催!

特定非営利活動法人 green bird

全国各地の街や海でごみ拾い活動を行うNPO法人グリーンバード(東京都渋谷区/理事長 福田圭祐)は、未来を担う子どもたちが海の環境問題や生態系・仕事について楽しく学ぶ、子ども向けイベント「海の自由研究フェス」を7月25日 (土)・26日 (日)の2日間、東京・原宿の複合型商業施設「WITH HARAJUKU」にて開催いたします。

⚫︎海の自由研究フェス2026について

海洋ごみの約8割を街から流れ出たごみが占め、プラスチックごみは海の中で分解されないまま数百年も漂い、海を汚染するだけでなく様々な生き物にも被害を及ぼしている...。こうした問題の原因は私たち人間であり、海を守るために一人一人の意識を変えていかなければならない段階に達しています。

そうした中、これからの未来を担う子ども達が環境問題を身近に捉え、楽しみながら学べる機会を提供すべく、海の環境問題を学ぶ機会と夏休みの自由研究を掛け合わせた「海の自由研究フェス」を2018年よりスタートしました。8回目の開催となる今年も東京・原宿駅前の複合型商業施設 WITH HARAJUKU 3階をメイン会場とし、海のワクワク体験講座（ワークショップ）や、スペシャルゲストによるトークショー、水族館とコラボして制作した海ゴミアクアリウムや体験型のパートナー企業ブースなど、五感を使って楽しく学べる様々なコンテンツをラインナップいたしました。

⚫︎2025年の様子はこちらから!

⚫︎イベント概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mP-H6NUTAdQ ]

開催日時：7月25日 (土) 10:00-17:00 / 7月26日(日) 10:00-17:00

会場：WITH HARAJUKU 3F

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30 3F (原宿駅から徒歩約1分)

対象：主に小学1年生～小学6年生まで

参加費：無料 (※海のワクワク体験講座のみ事前申込制。1講座1名につき1,000円の参加料をお支払いいただきます)

Instagram：@uminojiyukenkyu_fes(https://www.instagram.com/uminojiyukenkyu_fes)

⚫︎実施コンテンツについて

実施コンテンツ１.：海のワクワク体験講座各テーマで扱う内容はInstagramで紹介しております！

海の環境問題について学びながら、自由研究の作品も完成できるワークショップ。

2026年は海洋ゴミ問題やゴーストギア、海洋貧酸素化など合計7テーマをご用意いたしました。

また、今年は昨年大人気だった「マイクロプラスチックでスノードームを作ろう!」の講座の定員を2倍に拡大しております。

子ども達が楽しく学べるよう事前に研修を詰んだ講師と共に、環境問題を楽しく学びましょう！

＜海のワクワク体験講座 申込期間＞

申込期間：6月24日 (水) 12:00 -7月8日 (水) 12:00

参加費 ：1講座1名につき1,000 円

＜海のワクワク体験講座 スケジュール＞

1コマ目 10:15～ / 2コマ目 12:30～ / 3コマ目 13:45～

4コマ目 15:00～ / 5コマ目 16:15～

実施コンテンツ２.：さかなのおにいさん かわちゃんよるトークショー

各種メディアやイベントで大活躍の「さかなのおにいさん かわちゃん」が今年も登場！

トークショーではさかなの生態や海の大切さを"オモロく"伝えてくれます！

イベント期間中はトークショーだけでなくグッズ販売会&サイン会も実施いたします。

さかなのおにいさん かわちゃんHP：https://sakana-bro.com

さかなのおにいさん かわちゃんYouTube：かわちゃんねる(https://www.youtube.com/channel/UCNpTW5hGX4mKr3hxFu_nReA)

＜さかなのおにいさん かわちゃん イベントスケジュール＞

トークショー 11:15-12:00

グッズ販売&写真撮影会 12:15-13:00 / 14:00-15:00

(両日ともに同じ時間での開催となります )

実施コンテンツ３.：海ゴミアクアリウム

神戸の水族館 “ atoa ”と共同制作した海ゴミアクアリウムを展示。

メインの海洋ゴミの水槽だけでなく、海にゴミが流れ着く過程を再現した展示や、未来のマイクロプラスチックの様子が見られる水槽も設置予定。

海に関わるゴミのいろんな実態を観察してみましょう！

atoa HP：https://atoa-kobe.jp

実施コンテンツ４.：マイクロ砂浜でマイプラ探し

海辺のマイクロプラスチックの実態を体験できる砂浜を設置！

海離れが進んでいる中、海ゴミアクアリウムとあわせて海洋ゴミ問題を見て、触れて学びましょう！

実施コンテンツ５.：ミニゴミアート

海で集めてきたゴミを使ってアート作品を作れるブース。

「海のワクワク体験講座」の対象年齢未満のお子さまもご参加いただけます！

実施コンテンツ６.：パートナー企業ブース

イベントのメインコンテンツのひとつ、「パートナー企業ブース」！

海、そして地球のさまざまな課題に挑戦する企業の取り組みや仕事を体験できます。

ニチモウ株式会社様

使い終わった網をリサイクルした、「環境にやさしい魚キーホルダー」をつくろう！数量限定で環境に優しいファイルも！

海洋エンジニアリング株式会社様

水中ドローンを操縦して海のゴミ拾いに挑戦！いくつ見つけられるかな？みんなで海を守るヒントを探そう！

株式会社UACJ様

アルミ缶のリサイクルについて、楽しく学べる体験ゲームをご用意！

株式会社モウイジャパン様

昨年は大人気で昼頃には完売...！ワークショップの合間に食べられるノルウェーサーモンのお寿司を販売。「食」から環境について考えるきっかけに！

今年もパートナー企業ブースを周るスタンプラリーも実施！

イベント当日はパートナー企業ブースを周るスタンプラリーも実施！スタンプを集めるとスペシャルゲスト「さかなのおにいさん かわちゃん」がデザインした素敵なグッズがもらえます！

パートナー企業およびメディアパートナー企業

【協賛】ニチモウ株式会社(https://www.nichimo.co.jp) / 海洋エンジニアリング株式会社(https://kaiyoeng.com) / 株式会社UACJ(https://www.uacj.co.jp/index.html) / 株式会社モウイジャパン(https://mowi.com/jp/)

【メディアパートナー】株式会社日本海事新聞社(https://www.jmd.co.jp)

⚫︎主催団体 NPO法人green bird

2002年に東京・原宿に誕生したごみ拾いボランティア団体。いつでも誰でも気軽に参加できる社会貢献として、子どもから大人まで世代や立場などの垣根を超え、設立から20年が過ぎた現在は、国内外に約70チームを拠点に、年間3万人を超える方が活動に参加。合言葉は「キレイな街は、人の心もキレイにする」

HP：https://www.greenbird.jp

Instagram：

【本件に関する問い合わせ】

NPO法人green bird

担当：馬場

TEL： 03-5469-5318

MAIL：y_baba@greenbird.jp