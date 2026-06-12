【今夏・夏休み開催決定】レアル・マドリードのレジェンド・グティ氏による完全無料サッカーイベント「DREAM FESTA 2026」全国4都市で実施。各会場が正式決定！

株式会社BE HERO

サッカー教室などを通し、子どもたちの夢の実現を支える事業を行う株式会社BE HERO(代表：岡部将和)は、株式会社LA DOCE(所在地：東京都港区、代表取締役：片山堅仁)と共同で、次世代を担う子どもたちを対象とした完全無料サッカートレーニングイベント「DREAM FESTA 2026」を、2026年7月26日(日)から8月1日(土)にかけて東京・大阪・京都・福岡の全国4都市で開催することを決定いたしました。これに伴い、各会場が正式に決定したことをお知らせいたします。

本イベントは、「子どもたちの夢を育む新たな挑戦」をコンセプトに企画されたもので、サッカーを通じて技術の向上だけでなく、挑戦する姿勢や思考力などの成長機会の提供を目的としています。

当日は、スペインの名門「レアル・マドリード」のレジェンドであるグティ氏によるトレーニングや実践的な指導を予定しており、世界トップレベルで培われたプレーの考え方や判断力を直接学べるプログラムを展開します。トッププレイヤーとのリアルな接点を通じて、子どもたちが自身の可能性を広げるきっかけづくりを目指します。

また、本イベントは参加費を全額無料とすることで、より多くの子どもたちに挑戦の機会を提供し、環境や地域に左右されない育成の場の創出にも取り組みます。サッカーに真剣に取り組む小中学生を中心に、幅広い層への参加機会を広げていく予定です。

■イベント概要・ツアースケジュール

2026年7月26日(日)～8月1日(土)の期間中、全国4都市(東京・大阪・京都・福岡)を巡回いたします。

開催都市：東京・大阪・京都・福岡(全4都市)

会場：

・東京(7/26)：SMBC Field Honda Football Area

・大阪(7/28)：SORA FIELD(SORA RINKU)

・京都(7/29)：たけびしスタジアム京都

・福岡(8/1)：雁の巣レクリエーションセンター

対象：サッカーに真剣に取り組む小中学生を中心とした子どもたち

参加費：完全無料

■イベントプログラム詳細

対象：小学1-6年生

参加費：無料

開催時間：11:00～12:15

内容：グティ氏＆岡部将和氏による特別トレーニング(90分)

特別トレーニング(75分）

※大阪会場(SORA FIELD)のみ12:15-13:30で開催いたします。

※天候により多少時間が変動する場合がございます。

■DREAM FESTAとは

「DREAM FESTA」は、サッカーを通じて子どもたちの夢と成長のきっかけを創出することを目的とした特別イベントです。小中学生を対象に、世界レベルの技術や思考に直接触れられる機会を提供しています。前回開催の「DREAM FESTA 2025」では、「レアル・マドリード」のグティ選手を招き、約1,000人が来場。トッププレーヤーの技術を間近で体感できる場として、会場には大きな熱気と歓声が広がり、“夢のような一日”として大きな反響を呼びました。

さらに本イベントでは、ドリブルデザイナーとして活動する岡部将和も講師として参加し、技術指導に加え、“魅せるプレー”の楽しさや表現力も伝授。トップレベルの技術と創造性を同時に学べる機会を提供しています。

■グティ氏について

グティ氏(本名：ホセ・マリア・グティエレス)は、レアル・マドリードの下部組織(カンテラ)出身の生え抜き選手であり、クラブを象徴する存在。1995年にトップチームデビューを果たし、2010年の退団まで長年にわたりクラブに在籍しました。

公式戦542試合に出場し77得点を記録。卓越した技術と広い視野を武器に、攻撃的ミッドフィルダーとして世界屈指のパスセンスで知られています。相手の意表を突くスルーパスやヒールパスは代名詞として高く評価されています。

また、高い戦術理解と柔軟性を備え、複数ポジションでチームに貢献。UEFAチャンピオンズリーグ3度優勝、ラ・リーガ5度優勝を含む、計15の主要タイトル獲得に貢献しました。

■主催者コメント（株式会社BE HERO 代表 岡部将和）

この夏、「DREAM FESTA 2026」を、世界トップレベルの技術を持つレジェンドプレーヤー、グティ氏をお招きして開催できることを大変嬉しく思います。

本イベントは決して簡単な挑戦ではありませんが、子どもたちの夢は待ってくれません。だからこそ、今やるべきだと考えています。

テクノロジーが進化する時代においても、人にしかできない「挑戦する価値」を体現し、その姿を子どもたちに届けたいと考えています。

本イベントを通じて、サッカーに励む子どもたちが未来への可能性を広げるきっかけとなれば幸いです。

株式会社BE HEROは今後も、スポーツを通じた人材育成と社会的価値の創出を推進し、子どもたちの夢の実現を支援してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社BE HERO

代表：岡部将和

URL：https://dribbledesigner.com/

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