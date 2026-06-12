TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』キービジュアル、PV第三弾、放送・配信情報 追加解禁！
「ウルトラジャンプ」にて好評連載中の椎橋 寛先生の人気漫画『岩元先輩ノ推薦』がTVアニメ化することが決定、いよいよ7月4日(土)から放送開始！
この度、キービジュアル、主題歌楽曲入りのPV第三弾、追加放送・配信情報情報が解禁された。
本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタート。
物語の舞台は、1910年代の日本。 陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。
■キービジュアル解禁！
TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』キービジュアル
今回解禁となったキービジュアルでは、岩元、原町、天羽、佐々眼、奥秋、橘城という総勢6キャラクターが勢揃い。
赤い花びらが舞う中、それぞれに抱える想いが滲む表情で、放送開始への期待が高まる1枚となっている！
■PV第三弾解禁！
併せて PV 第三弾・場面写真も解禁。
THE JET BOY BANGERZによるオープニングテーマ「BUDDING」にのせて、各キャラの能力がぶつかり合う、アクション感満載の映像となっている。また新たなキャラクターも登場しており、岩元たちの前に立ちはだかる能力者たちにも是非注目してほしい。
彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚がいよいよ開幕する！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5Q2OFIvOME0 ]
TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』場面写真
TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』場面写真
TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』場面写真
■放送・配信情報追加解禁！
既に決定していたTOKYO MX、サンテレビに加え、BSフジでの放送も決定。また、各種配信サービスでの配信も決定！
各放送・配信日時は、下記のとおりとなっている。
【放送情報】
TOKYO MX 7 月 4 日より 毎週土曜日 22:30～
サンテレビ 7 月 4 日より 毎週土曜日 23:00～
BSフジ 7月7日より毎週火曜日24:30～
【配信情報】
7月4日（土）23:00～より先行配信
・dアニメストア：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp_pc
・アニメタイムズ：https://animetimes.co.jp/
・lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/
他配信サイトでも7月7（火）23:00～より順次配信開始
■原作情報
「岩元先輩ノ推薦」14巻書影(C)椎橋寛／集英社
「岩元先輩ノ推薦」 ウルトラジャンプにて連載中、
コミックス第１～１３巻好評発売中！
7月17日最新14巻発売予定！
▼「岩元先輩ノ推薦」 作品ページ
https://ultra.shueisha.co.jp/manga/manga-3495/
■作品基本情報
TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』ティザービジュアル
タイトル：岩元先輩ノ推薦
放送日時：2026年7月4日（土）放送開始
【放送情報】
TOKYO MX 7 月 4 日より 毎週土曜日 22:30～
サンテレビ 7 月 4 日より 毎週土曜日 23:00～
BSフジ 7月7日より毎週火曜日24:30～
【配信情報】
7月4日（土）23:00～より先行配信
・dアニメストア：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp_pc
・アニメタイムズ：https://animetimes.co.jp/
・lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/
他配信サイトでも7月7（火）23:00～より順次配信開始
【スタッフ】
原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）
監督：川瀬敏文
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：中嶋敦子
色彩設計：門脇由佳
美術監督：関口 輝(インスパイアード)
撮影監督：畦坪 賢
CGディレクター：大嶋慎介
編集：松原理恵
音楽：出羽良彰、石塚 徹
音響監督：平光琢也
音響制作：HALF H・P STUDIO
オープニング：THE JET BOY BANGERZ「BUDDING」
エンディング：WOLF HOWL HARMONY「ココニイル」
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会
【キャスト】
岩元胡堂：坂 泰斗
原町 海：榊原優希
天羽総一郎：伊東健人
橘城某居：石田 彰
奥秋雄弐：福西勝也
青沼静馬：永塚拓馬
佐々眼流雨：佐藤 元
淡魂瑞火：徳留慎乃佑
公式HP： iwamoto-anime.com(https://iwamoto-anime.com/)
公式X：@nura_gumi(https://x.com/nura_gumi)
【イントロダクション】
1910年代…
大日本帝国陸軍により設立された学校―陸軍栖鳳中学-。
そこは軍事利用可能な力を手に入れるべく超常現象を収集・研究する特殊な機関だった。
栖鳳中学三年生の岩元胡堂は軍の訓令により全国各地へ調査に赴く。
だが彼が往く先々では常に特殊な力を持った人間、「能力者」がいて…！？
岩元を待ち受ける様々な怪奇と「能力者」たち。
彼らに学園への「推薦状」を差し出す岩元の真意とは…。
怪奇と超常現象、そして「能力者」の存在-。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕！
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(C)椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会