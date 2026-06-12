TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』現役力士の玉鷲＆玉正鳳の出演が決定！声優初挑戦となる2人からコメント動画も到着

天幕のジャードゥーガル製作委員会[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3f4Wmr6O1r0 ]

このたび、TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』に、現役力士・玉鷲(たまわし)、玉正鳳（たましょうほう）の出演が明らかとなりました。本解禁にあわせて、声優初挑戦となる2人からのコメント動画を公開いたします。

トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は13世紀のモンゴルを舞台に繰り広げられる後宮譚。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクイン、先日発表された第55回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞するなど、今大注目の歴史マンガです。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛けます。

■TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』に現役力士である玉鷲＆玉正鳳の出演が決定！ 初めての声優としてアフレコに臨んだ感想を収めたコメント動画も到着！

7月4日（土）夜11時から初回2話連続1時間スペシャルで放送されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』。

いよいよ放送が近づいてきた本作に片男波部屋所属の現役関取、玉鷲（たまわし）関と玉正鳳（たましょうほう）関の出演が決定いたしました！

玉鷲関が演じるのはモンゴル帝国を築いたチンギス・カン役、そして玉正鳳関が演じるのは屈強なモンゴル兵士役。モンゴル出身である両関取はその他にもキャラクターを演じているので放送開始をお楽しみに。

初めてのアフレコに玉鷲関は「最初は難しかったですが、だんだん慣れてきて最後まで良かったと思います」と確かな手応えをにじませ、アニメ好きだと語る玉正鳳関は「いつかこういう挑戦をしてみたいと思っていたんですが、全然うまくできなくて それだけ難しいということが分かりました。すごく楽しかったし本当に良い経験になりました」とコメント。さらに、出演オファーをもらった時の感想を聞かれた玉鷲関は「最初はどんな感じでやるのかなと思いましたが、オファーしていただけて嬉しかったです」と当時の心境を振り返り、玉正鳳関も「自分も元々アニメとマンガが好きだったので 最初からすごく嬉しくて 興味が沸きました」と喜びを明かした。

普段は土俵上で大活躍を見せる玉鷲関と玉正鳳関が声優初挑戦となった本作では一体どのような活躍を見せているのか放送開始に期待が高まるばかりです！

そして、本作をいつでもどこでも楽しめるよう、地上波放送に併せて7月4日（土）より各配信プラットフォームでの順次配信が決定いたしました！

■作品概要

ストーリー

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

"知"の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、

ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。

シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める

放送概要

2026年7月4日（土）夜11時～

初回2話連続1時間スペシャル！

以降 毎週土曜 夜11時30分～

テレビ朝日系全国ネット"IMAnimation"枠・BS朝日ほかにて放送！

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンス SARU

キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤 潤

オゴタイ：下野 紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児

オープニングテーマ

SEKAI NO OWARI

「Stella」

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global）

サイエンスSARUについて

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/

※作品の画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します。

(C)トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中！

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中！

放送局放送日時

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠2026年7月4日（土）より毎週土曜 夜11時30分～

※初回は7月4日（土）夜11時～2話連続放送

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BS朝日2026年7月4日（土）より 毎週土曜 深夜1時～

※初回は7月4日（土）深夜1時～2話連続放送

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AT-X2026年7月5日（日）より毎週日曜夜10時30分～

※初回は7月5日（日）夜10時～2話連続放送

※リピート放送：毎週木曜朝4時30分～／毎週日曜朝7時30分～

初回のみ第1話 7月8日（水）朝5時30分～/7月12日（日）朝7時～

第2話 7月9日（木）朝4時30分～/7月12日（日）朝7時30分

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CSテレ朝チャンネル12026年7月12日（日）より毎週日曜夜10時～

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アニマックス2026年8月1日（土）より毎週土曜夜9時～

※リピート放送：2026年8月2日（日）より毎週日曜朝9時～

配信情報

ABEMA / DMM TV / dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / FOD / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / Netflix / Prime Video / TELASA / TVer / U-NEXT / WOWOWオンデマンド / アニメ放題 / ニコニコ / バンダイチャンネル ほか

2026年7月5日（日）配信スタート 毎週日曜午前0時～順次