2026年6月7日(日) 第3回卓球チャレンジカップ(久喜市)へ参加しました！

T.T彩たま株式会社

2026年6月7日(日)に毎日興業アリーナ久喜サブアリーナで開催された第3回卓球チャレンジカップへ参加しました。



【主催：久喜市卓球連盟久喜支部】

【後援：久喜市 協賛：日本卓球株式会社、T.T彩たま株式会社】



T.T彩たまから水野裕哉監督と熊本竜己コーチが参加。

ご参加いただいた皆様と卓球を楽しんだり、卓球技術指導をさせていただきました！



ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！

＜イベントの様子＞

参加者の皆さんと記念撮影技術指導をする水野裕哉監督

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/