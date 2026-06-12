E-COMEGROUPからMLB人気球団公式ロゴを冠した、高級感あふれるプレミアムな「シボ生地ミニボストンバッグ」が新登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、メジャーリーグベースボール（MLB）公式ライセンス商品として、上品な質感のシボ生地（合成皮革）を採用した「MLB シボ生地ミニボストンバッグ」を6月中旬から発売いたします。

昨今のMLB熱とともに、スタジアム観戦時だけでなく、日常のファッションピースとして「ロサンゼルス・ドジャース（LA）」をはじめ「ニューヨーク・ヤンキース（NY）」「シカゴ・ホワイトソックス（WS）」と球団ロゴアイテムの需要が最高潮を迎えています。これまでのキャンバス生地やナイロン素材によるカジュアル・スポーティーな印象から一線を画し、「大人が日常で品よく持てるストリートギア」をコンセプトに、本革のようなシボ感を持たせた高級感あるミニボストンバッグを開発いたしました。

■ 商品ラインナップ

【Price】

■\6,490（tax included）

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/