MANON、six impalaと4年ぶりのコラボレーション作「BUBBLEBEAM」配信リリース

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ギークな音楽性とアート系ギャル・カルチャーを象徴するアイコニックなビジュアルで注目を集めるMANONが、ニューデジタルシングル「BUBBLEBEAM」を2026年6月12日（金）に配信リリースした。

Spotify「Hyperpop」本家プレイリストにも度々ピックアップされ、six impalaやAlice Longyu Gaoといったシーンで存在感を放つアーティストたちと共演。音楽とファッションを横断する独自のスタイルで支持を集め、次世代カルチャーアイコンとして国内外から注目を集めているMANON。

本作は、2021年リリースの「TROLL ME」以来4年ぶりとなる、プロデューサー集団six impalaとのコラボレーション作品。キャッチーなメロディと刺激的なサウンドアプローチが共存する一曲で、ポップミュージックとしての魅力を保ちながらも、予測不能な展開や独創的な表現によって、新鮮な驚きを感じさせる作品に仕上がっている。

さらに、本作のリリースを記念して、楽曲の世界観を表現した特設サイトを公開。サイト内では、「BUBBLEBEAM」のアートワークを落とし込んだエクスクルーシブTシャツが手に入る企画を展開する。一般販売は予定されておらず、本プロジェクトを通じてのみ入手可能な限定アイテムとなっている。詳細は特設サイトおよび公式SNSにて公開される。

six impalaとの再タッグを経て、新たな表現の可能性を提示したMANON。今後どのような作品を生み出していくのか、その動向に期待が高まる。

＜楽曲リリース概要＞

MANON Digital Single「BUBBLEBEAM」

配信日：2026年6月12日（金）

配信URL：https://lnk.to/BUBBLEBEAM

＜「BUBBLEBEAM」特設サイト＞

特設サイト：https://bubblebeam-1hfq.vercel.app/

＜MANON Profile＞

福岡県出身の24歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。

Instagram：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/

TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0

YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514

X：https://x.com/je_suis_manon

Spotify：https://open.spotify.com/artist/5RtQtz37rszKUaMg1GeUl3

Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/manon/1262535655