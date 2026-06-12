【伊勢萬】伊勢志摩の風土を映したクラフトジン『伊勢神』　世界的酒類品評会IWSC2026 ゴールド賞を受賞

IXホールディングス株式会社

IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社、株式会社伊勢萬（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長 小林大介）が製造販売するクラフトジン「伊勢神」が、このたび世界的酒類品評会『IWSC（インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション）2026』の「コンテンポラリージン部門（Contemporary Gin）」において95点を獲得し、ゴールド賞を受賞いたしました。

2033年の式年遷宮に向けて全国から注目が集まる伊勢。伊勢への関心が高まるなか、今回の受賞を機に伊勢志摩の風土を映したクラフトジン「伊勢神」を通じて、より多くの方に伊勢の新たな魅力を知っていただく機会となることを願っています。

■ 世界が評価した「伊勢の香り」

クラフトジン「伊勢神」は、伊勢志摩の自然が育んだ素材を活かした香りが特徴です。原料には、伊勢志摩産のあおさ、伊勢茶（ほうじ茶）、みつ葉に加え、国産の柚子・梅・生姜を使用。それぞれのボタニカルを蒸留し、最適なバランスでブレンドしています。口に含むと、ほのかなあおさの香りの後に、柚子や伊勢茶の香りが広がる、伊勢志摩の風土を感じられる味わいに仕上げています。

今回のIWSCゴールド賞受賞は、伊勢らしさを表現するために重ねてきた挑戦が、味わいとして評価された結果であると考えています。

■ ボトルに込めた「伊勢の朝」

印象的なガラスボトルは、「伊勢神宮の朝の静寂」をコンセプトにデザインされています。まだ人通りの少ない早朝の澄んだ空気、木々の間を吹き抜ける風、ゆっくりと流れる時間。

伊勢らしい情景を感じていただける一本を目指しました。旅先で出会った伊勢の空気感を、ご自宅でも楽しんでいただけるクラフトジンです。

■ 開発担当者コメント

このたび、IWSCにおいてゴールド賞を受賞できたことを大変光栄に思います。私たちは単にジンを造るのではなく、「伊勢らしさをどう表現するか」を大切にしてきました。今回の受賞は、伊勢志摩の素材や風土を活かした挑戦が世界で評価された結果だと感じています。今後も、お酒を通じて伊勢の魅力を発信できるよう取り組んでまいります。

■ クラフトジン「伊勢神」のご案内

クラフトジン「伊勢神」は、一般酒販店、伊勢神宮内宮ちかくのおかげ横丁内にある「伊勢萬 内宮前酒造場」および伊勢萬オンラインストアにて販売しております。

伊勢を訪れた際にはぜひ「伊勢萬 内宮前酒造場」へお立ち寄りください。

【伊勢萬 内宮前酒造場】

〒516-0025三重県伊勢市宇治中之切町77-2

https://maps.app.goo.gl/LRJaku51eaCAu1fm8

【伊勢萬オンラインストア】

https://iseman.raku-uru.jp/

伊勢萬オンラインストア :https://iseman.raku-uru.jp/■ IWSCとは？

インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）は、1969年に創設され、「ISC」、「SFWSC」と並び世界三大酒類コンテストと評価されています。IWSCはその中でも最も歴史があり、権威ある品評会です。世界中から何千ものエントリーがあり、審査はカテゴリー別に、酒類の専門家によるブラインドテイスティングと技術的な分析により判定されます。

＜審査員のテイスティングノートの一部抜粋＞

フレッシュなハーブや青葉を思わせる香りに、ジュニパーベリーと穏やかなボタニカルが調和。柑橘の爽やかな風味と、上品で心地よい余韻が高く評価されました。

＜審査結果＞

部門：コンテンポラリージン部門

評価：Gold

スコア：95 points

IWSC公式サイト結果ページ：https://iwsc.net/results/detail/174187/ise-gin

クラフトジン 伊勢神 商品概要

■商品名：クラフトジン 伊勢神

■品名：スピリッツ（ジン）

■アルコール分：47％

■容量：700ml

■販売価格：4,850円（税込）

■販売場所：一般酒販店、伊勢萬 内宮前酒造場、伊勢萬オンラインストア

■オンラインストア：https://iseman.raku-uru.jp/

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※飲酒運転は法律で禁止されています。

※写真はイメージです。

株式会社伊勢萬

■所在地：

伊勢萬本社工場（伊勢蒸留所）〒519-0501 三重県伊勢市小俣町明野576番地13

伊勢萬内宮前酒造場 〒516-0025 三重県伊勢市宇治中之切町77-2

■URL：https://www.iseman.co.jp/

■オンラインストア：https://iseman.raku-uru.jp/

■電話番号：0596-37-4195

IXホールディングス株式会社

■所在地：〒519-0502 三重県伊勢市小俣町相合1306

■URL：https://ix-holdings.jp/

■電話番号：0596-22-0297