【バンビシャス奈良】“石井峻平選手ありがとうグッズ”販売のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



バンビシャス奈良では、3シーズンにわたってともに戦い、2025-26シーズンをもって現役引退を決断された石井峻平選手への感謝と、これまで同選手を応援してくださったブースターの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「石井峻平選手ありがとうグッズ」を販売いたします。



“ありがとうグッズ”は、石井選手からブースターの皆さまへの感謝の直筆メッセージが入った、特別なデザインとなっています。感謝の想いがたくさん詰まった特別なグッズを、ぜひこの機会にお求めください。



【販売期間】

6月12日（金）18:00 ～ 30日（火）23:59



【販売方法】

バンビシャス奈良公式オンラインショップでの受注販売

※発送は8月上旬を予定しております。

※他商品と同時にご注文いただけますが、すべての商品が揃い次第の発送となりますので、ご注意願います。

※商品の価格はすべて税込です。

【石井峻平選手ありがとう】Tシャツ

素材：綿

サイズ：S／M／L／XXL

カラー：BLK

価格：3,850円

【石井峻平選手ありがとう】フェイスタオル

素材：ポリエステル、ナイロン混紡

サイズ：約W340 × H830 mm

価格：2,750円

【石井峻平選手ありがとう】キャンバスボード

サイズ：約W180 × H180 mm（厚み約17 mm）

価格：3,300円