【バンビシャス奈良】“石井峻平選手ありがとうグッズ”販売のお知らせ
株式会社バンビシャス奈良
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
【石井峻平選手ありがとう】Tシャツ
素材：綿
【石井峻平選手ありがとう】フェイスタオル
素材：ポリエステル、ナイロン混紡
【石井峻平選手ありがとう】キャンバスボード
サイズ：約W180 × H180 mm（厚み約17 mm）
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
バンビシャス奈良では、3シーズンにわたってともに戦い、2025-26シーズンをもって現役引退を決断された石井峻平選手への感謝と、これまで同選手を応援してくださったブースターの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「石井峻平選手ありがとうグッズ」を販売いたします。
“ありがとうグッズ”は、石井選手からブースターの皆さまへの感謝の直筆メッセージが入った、特別なデザインとなっています。感謝の想いがたくさん詰まった特別なグッズを、ぜひこの機会にお求めください。
【販売期間】
6月12日（金）18:00 ～ 30日（火）23:59
【販売方法】
バンビシャス奈良公式オンラインショップでの受注販売
※発送は8月上旬を予定しております。
※他商品と同時にご注文いただけますが、すべての商品が揃い次第の発送となりますので、ご注意願います。
※商品の価格はすべて税込です。
【石井峻平選手ありがとう】Tシャツ
素材：綿
サイズ：S／M／L／XXL
カラー：BLK
価格：3,850円
【石井峻平選手ありがとう】フェイスタオル
素材：ポリエステル、ナイロン混紡
サイズ：約W340 × H830 mm
価格：2,750円
【石井峻平選手ありがとう】キャンバスボード
サイズ：約W180 × H180 mm（厚み約17 mm）
価格：3,300円